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Is Mirrionis.
29 settembre 2026 alle 00:28

Vessazioni e maltrattamenti sulla compagna: dopo la denuncia un 31enne finisce in manette 

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Vessazioni e angherie, fino ad arrivare ad aggressioni fisiche e psicologiche. Alla fine una donna ha chiesto aiuto, denunciando ai carabinieri quando stava vivendo in casa: così, dopo l’ultimo episodio, la vittima ha raccontato tutto e il convivente, un 31enne, è stato arrestato dai militari della compagnia di Cagliari con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. È ai domiciliari, in una abitazione diversa da quella dove vive la vittima.

L’intervento dei carabinieri, sotto il coordinamento del comandante Simone Anelli, è avvenuto nel quartiere di Is Mirrionis (il giornale non fornisce ulteriori informazioni, né il nominativo dell’arrestato a tutela della vittima di questa vicenda). La donna al termine di una lite ha chiamato il 112. Immediato l’arrivo di una pattuglia dei carabinieri. I militari hanno raccolto la denuncia della vittima che ha ricostruito una serie di vessazioni e aggressioni: episodi che andavano avanti da diverso tempo. Alla fine, su disposizione del pm di turno, il 31enne è stato arrestato, finendo ai domiciliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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