SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
I nodi.
29 settembre 2026 alle 00:28

Campo largo al bivio sulle primarie 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Mentre è chiamato a una prova di compattezza in Aula sulla legge elettorale, il centrosinistra continua a dibattere sui nodi di primarie, programma e alleanze. In settimana la segretaria Dem Elly Schlein ha convocato una segreteria in vista della direzione fissata per venerdì e propedeutica all'assemblea che si dovrebbe tenere entro la fine di ottobre.

Diverse le questioni aperte per la leader Dem a partire dai malumori espressi a più riprese dell'area Riformista che nel weekend, tra l'altro, si è fatta sentire e non esclude di mettere in campo un proprio candidato alle primarie che potrebbe rispondere al nome dell'europarlamentare Giorgio Gori, tra i più evocati in queste ore. Su un eventuale doppio nome Dem, però, si registra la freddezza della maggioranza del partito. Un'ipotesi di questo tipo, inoltre, necessiterebbe di una deroga dallo statuto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Carburanti, scattati i primi tagli Assopetroli: estendere gli sconti

L’assessore Meloni: stanziati 60 milioni per affrontare i rincari 
La curiosità.

A Nuoro i ribassi arrivati solo nel pomeriggio

Gianfranco Locci
Iglesias.

Ambiente, attacco dei comitati

Maurizio Liscia
L’elezione

Omar Chessa è il nuovo rettore

Il docente di Costituzionale guiderà l’Università di Sassari fino al 2032 
Emanuele Floris
Il test

A Reggio Calabria Vannacci non punge: vince il centrodestra

A Roscioli (FI) oltre metà dei voti ma l’affluenza si ferma al 22,3% 
La sentenza

Caso Regeni, dieci anni a tre 007

Condannati per il solo reato di sequestro di persona, non per l’omicidio 