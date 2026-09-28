Campo largo al bivio sulle primarie 

Mentre è chiamato a una prova di compattezza in Aula sulla legge elettorale, il centrosinistra continua a dibattere sui nodi di primarie, programma e alleanze. In settimana la segretaria Dem Elly Schlein ha convocato una segreteria in vista della direzione fissata per venerdì e propedeutica all'assemblea che si dovrebbe tenere entro la fine di ottobre.

Diverse le questioni aperte per la leader Dem a partire dai malumori espressi a più riprese dell'area Riformista che nel weekend, tra l'altro, si è fatta sentire e non esclude di mettere in campo un proprio candidato alle primarie che potrebbe rispondere al nome dell'europarlamentare Giorgio Gori, tra i più evocati in queste ore. Su un eventuale doppio nome Dem, però, si registra la freddezza della maggioranza del partito. Un'ipotesi di questo tipo, inoltre, necessiterebbe di una deroga dallo statuto.

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