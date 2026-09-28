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L’emergenza
29 settembre 2026 alle 00:29

C’è lo sconto, file al distributore 

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File anche in Sardegna nei distributori a marchio Eni: da ieri benzina sotto i due euro, diesel a 2,190 ( foto Max Solinas ). La mossa della compagnia porterà a prezzi calmierati nella maggior parte delle pompe.

alle pagine 4, 5

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