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29 settembre 2026 alle 00:29

L’Italia dei debuttanti si riscatta: surclassata la Turchia di Montella  

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L’attesa risposta c’è stata. Gli Azzurri si sono lasciati alle spalle la sconfitta contro il Belgio, battendo in modo netto (1-4) a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella, contestato dal pubblico e che ora è a rischio esonero. L’Italia è stata bellissima nel primo tempo: Bastoni ha sbloccato il risultato al 9'. Frattesi ha siglato il raddoppio al 22'. Kayode al 37' ha segnato il 3-0. Nella ripresa la rete di Yilmaz al 47' poi il quarto gol azzurro di Pio Esposito. Nel finale è entrato anche il rossoblù Romano.

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