Verona.
27 dicembre 2025 alle 00:12

Vernice sui leoni di San Zeno 

Verona. La vigilia di Natale alcuni monumenti storici di Verona sono stati imbrattati con vernice: i due leoni della basilica di San Zeno, la base del monumento al Bersagliere in piazza Corrubbio con la scritta “Free Gaza” e Castelvecchio, dove è comparsa un’altra frase in blu. La Digos sta analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e il cerchio si stringe attorno a un sospetto, senza escludere eventuali complici. Secondo i primi accertamenti il gesto, pur avendo un contenuto politico, non sarebbe legato ai movimenti pro Palestina ma un’azione dimostrativa attribuibile a street writers provenienti da fuori città.

Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha parlato di offesa al patrimonio e ai sentimenti dei cittadini, mentre il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazz,i ha definito l’atto “vergognoso” chiedendo l’identificazione e il risarcimento dei danni, e la deputata veronese Maddalena Morgante ha ribadito l’importanza di difendere la cultura da simili provocazioni.

