SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Litorale
18 settembre 2026 alle 00:23

Veranda a fuoco, paura nella notte 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Paura nella notte tra mercoledì e ieri per un incendio che ha danneggiato una veranda di un’abitazione nel litorale, tra via Mar Mediterraneo e via Mar Rosso.
Le fiamme hanno aggredito alcuni suppellettili e la copertura esterna della veranda, realizzata in legno, alimentando il rischio che le fiamme potessero raggiungere il resto della struttura.
A scongiurare il peggio è stato il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari, arrivati sul posto con una squadra e, a supporto, un’autobotte per l’approvvigionamento idrico. Le fiamme sono state così circoscritte e domate. Al momento dei soccorsi non c’erano persone all’interno della struttura. I vigili del fuoco hanno anche messo in sicurezza l’abitazione e avviato le indagini per risalire alle cause dell’incendio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’assessora Manca: «Fatta la nostra parte. Tagli di rotte? La causa è il caro carburante»

Lo stop alla tassa d’imbarco è rimandato alla primavera

L’azzeramento è finanziato ma serve l’ok del Governo FdI: «Regione in ritardo, destagionalizzazione fallita» 
Roberto Murgia
Job Fair

Caccia al lavoro, la carica dei 650

A Cagliari le richieste delle imprese: «Servono 1.700 profili professionali» 
Massimiliano Rais
1929-2026

«Il suo impegno un dono per gli altri»

Nell’omelia il ricordo di Soddu. Telefonata di cordoglio di Mattarella ai figli 
Emanuele Floris
La governatrice: «Risorse non dovute». Sindacati e primo cittadino in allarme: «Si faccia subito chiarezza»

L’impresa vuole più soldi, Todde: «No ai ricatti» Nuovo ospedale a rischio

San Gavino, opera completa all’80 per cento Ma ora Fincantieri Finso chiede altri 14 milioni 
Gigi Pittau
L’intervista

«L’Einstein telescope piace alla Svizzera» Ma l’eolico è bocciato

Nell’Isola l’ambasciatore Roberto Balzaretti: «Per noi la Sardegna è una grande opportunità» 
Alessandra Carta
La battaglia

Addio al bollo, aspro scontro Meloni-Renzi

La premier: misura strutturale Il leader di IV: mia vecchia idea 
Roma

Precipita per prendere il giocattolo

Cade dal balcone: gravissimo un bimbo di 5 anni. Era solo, la finestra aperta 