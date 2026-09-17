Veranda a fuoco, paura nella notte 

Paura nella notte tra mercoledì e ieri per un incendio che ha danneggiato una veranda di un’abitazione nel litorale, tra via Mar Mediterraneo e via Mar Rosso.

Le fiamme hanno aggredito alcuni suppellettili e la copertura esterna della veranda, realizzata in legno, alimentando il rischio che le fiamme potessero raggiungere il resto della struttura.

A scongiurare il peggio è stato il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari, arrivati sul posto con una squadra e, a supporto, un’autobotte per l’approvvigionamento idrico. Le fiamme sono state così circoscritte e domate. Al momento dei soccorsi non c’erano persone all’interno della struttura. I vigili del fuoco hanno anche messo in sicurezza l’abitazione e avviato le indagini per risalire alle cause dell’incendio.

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