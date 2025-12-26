VaiOnline
Via San Francesco.
27 dicembre 2025 alle 00:11

Velodromo, il Comune stringe i tempi per l’affidamento 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Comune cerca di accelerare sul ritorno del ciclismo nel Velodromo di via San Francesco dove i lavori sono in corso da tempo. Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale ha avviato una consultazione preliminare di mercato rivolta a tutti i soggetti interessati a un’eventuale procedura per l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo. «Il Velodromo di Quartu è una delle poche strutture sportive specificamente dedicate al ciclismo all’interno dell’hinterland di Cagliari e dell’intera Sardegna», ricordano dal Municipio, «la riqualificazione rappresenta pertanto un’opportunità per dare al Comune nuova centralità, innescando un processo che permetta lo sviluppo dell’area urbana tramite la crescita dell’offerta di strutture dedicate allo sport, utilizzabili, in particolari occasioni, anche per eventi all’aperto».

In attesa di completare i lavori nel Velodromo si inizia quindi a pianificare la futura gestione che - spiegano dal Comune - «consisterebbe nella promozione, anche in collaborazione con altre realtà associative, di iniziative sportive e/o ricreative, la possibilità di utilizzo dell’impianto, anche a fini remunerativi, da parte di altre associazioni/privati che ne facciano richiesta, garantendo la tariffazione agevolata per giovani under 18, over 65 e studenti universitari residenti a Quartu. Ma anche l’apertura e la chiusura dell’impianto, i servizi di custodia e sorveglianza durante gli orari di utilizzo, nonché la pulizia dei locali annessi, inclusi i servizi igienici, e la manutenzione ordinaria». La consultazione di mercato - viene spiegano nell’avviso - mira ad acquisire dati e informazioni utili a individuare la più efficiente modalità di affidamento della gestione dell’intero complesso. L’avviso è rivolto a «tutti i soggetti, economici e non, portatori di interessi singoli o diffusi (come associazioni sportive dilettantistiche, Federazioni di settore) potenzialmente interessati alla successiva procedura per l’affidamento della gestione dell’impianto». La domanda di partecipazione deve essere inviata tramite pec entro il 16 febbraio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

I timori per il futuro di Alghero: «Ricavi bassi, si rischia il ridimensionamento»

«Non svendiamo i nostri scali, la gestione pubblica funziona»

L’ex manager di Sogeaal: progetto illegittimo, i fondi di investimento sono attratti solo dagli utili  
Al. Car.
Le previsioni

Fine anno con allerta meteo e temporali

Maltempo nell’ultimo weekend del 2025 ma le temperature non saranno rigide 
Riccardo Spignesi
La storia

Una famiglia in festa: «Il nostro primo Natale con le tre gemelline»

A Guasila palloncini, mazzi di fiori e tanta gioia per Bianca, Camilla e Carlotta 
Paolo Carta
Il furto di Natale

Saccheggiata la mensa dei poveri

Rubati prosciutti, agnelli e maialetti. Le Vincenziane di Olbia costrette a fermarsi 
Tania Careddu
L’intervista

«C’è un assalto eolico insensato e senza regole, così si distrugge l’Isola»

Elena Pinna, attivista del movimento “Surra”: «I comitati hanno spinto i sardi a ribellarsi» 
Lorenzo Piras
Legge di bilancio

Manovra blindata, martedì l’ok

Dopo 63 giorni al Senato arriva alla Camera il testo da 22,3 miliardi 
Il lutto

Muore a cento anni Maria Sole Agnelli

Sorella e confidente dell’Avvocato, amò la politica, la cultura, i cavalli e la Juve 
Pordenone

Il vento lo strappa dalla seggiovia: è grave

La rete di protezione si solleva, si impiglia nella scarpa e lo trascina giù 