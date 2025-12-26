Velodromo, il Comune stringe i tempi per l’affidamento 

Il Comune cerca di accelerare sul ritorno del ciclismo nel Velodromo di via San Francesco dove i lavori sono in corso da tempo. Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale ha avviato una consultazione preliminare di mercato rivolta a tutti i soggetti interessati a un’eventuale procedura per l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo. «Il Velodromo di Quartu è una delle poche strutture sportive specificamente dedicate al ciclismo all’interno dell’hinterland di Cagliari e dell’intera Sardegna», ricordano dal Municipio, «la riqualificazione rappresenta pertanto un’opportunità per dare al Comune nuova centralità, innescando un processo che permetta lo sviluppo dell’area urbana tramite la crescita dell’offerta di strutture dedicate allo sport, utilizzabili, in particolari occasioni, anche per eventi all’aperto».

In attesa di completare i lavori nel Velodromo si inizia quindi a pianificare la futura gestione che - spiegano dal Comune - «consisterebbe nella promozione, anche in collaborazione con altre realtà associative, di iniziative sportive e/o ricreative, la possibilità di utilizzo dell’impianto, anche a fini remunerativi, da parte di altre associazioni/privati che ne facciano richiesta, garantendo la tariffazione agevolata per giovani under 18, over 65 e studenti universitari residenti a Quartu. Ma anche l’apertura e la chiusura dell’impianto, i servizi di custodia e sorveglianza durante gli orari di utilizzo, nonché la pulizia dei locali annessi, inclusi i servizi igienici, e la manutenzione ordinaria». La consultazione di mercato - viene spiegano nell’avviso - mira ad acquisire dati e informazioni utili a individuare la più efficiente modalità di affidamento della gestione dell’intero complesso. L’avviso è rivolto a «tutti i soggetti, economici e non, portatori di interessi singoli o diffusi (come associazioni sportive dilettantistiche, Federazioni di settore) potenzialmente interessati alla successiva procedura per l’affidamento della gestione dell’impianto». La domanda di partecipazione deve essere inviata tramite pec entro il 16 febbraio.

