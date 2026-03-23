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Scrittrice.
24 marzo 2026 alle 00:24

Valentina Mastroianni da oggi in tour nell’Isola  

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Valentina Mastroianni torna in Sardegna con il libro “È stata tutta vita. Cesare, il viaggio che ci ha cambiato il cuore” (De Agostini), un libro nato dopo la scomparsa del suo amato figlio, il piccolo Cece, Cesare Zambon. Un racconto che attraversa il dolore senza cedere alla disperazione, trasformandolo in memoria viva e in testimonianza luminosa di un legame che continua.

Il tour nell’Isola si articola in cinque tappe: si parte questa sera, alle 18.30, per il festival Éntula a Ploaghe, all’Ex Convento dei Cappuccini, in dialogo con Giusy Manca; si prosegue domani, alle 17.30 a Olbia, alla Biblioteca Civica Simpliciana (Sala De Roberto), insieme a Cristiano Tamponi; giovedì 26 (alle 18.30) appuntamento ad Alghero, ospite di Llibres Llibres, nella sala conferenze della Fondazione Alghero, con Doriana Caria; venerdì 27 (alle 18.30) tappa a Macomer, alla Biblioteca Comunale, con Giulio Littera, con la Liberia Emmepì Ubik; infine, sabato 28 (alle 17) chiusura a Cagliari, alla Fondazione Banco di Sardegna, in dialogo con Franca Rita Porcu. Gli incontri con Valentina Mastroianni sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

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