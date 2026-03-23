VaiOnline
Budapest.
24 marzo 2026 alle 00:28

Salvini e Orban: «Uniti contro la burocrazia Ue» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Il tuo è un coraggio autentico, radicato, che nasce dalla certezza di mettere al centro i bisogni del tuo popolo. È questa fedeltà assoluta che ti dà la forza di resistere a pressioni, minacce e ricatti di ogni tipo da parte di chi vorrebbe piegare l'Ungheria alle proprie logiche ideologiche di sinistra». Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini dal palco dell'assemblea dei Patrioti a Budapest, scandendo in ungherese: «Viktor Orban è un vero eroe». Il premier ungherese, ha evidenziato Salvini, «è un esempio luminoso» che ha ricordato «all'Europa intera che la politica è servizio, non sottomissione». «Dobbiamo smantellare la burocrazia che la Commissione europea ha sviluppato negli anni a danno delle imprese e dei cittadini. Basta con il Green deal ideologico che chiude fabbriche e distrugge posti di lavoro», ha proseguito il leader della Lega, ringraziando Orban e l'Ungheria per «l'instancabile opera diplomatica a favore della pace, per non cedere a una deriva bellicista». «Bruxelles deve intervenire solo quando gli obiettivi non possono essere raggiunti dagli Stati membri e dalle loro comunità, solo se apporta un valore aggiunto reale e concreto, cosa che oggi Bruxelles non fa«, ha proseguito, evidenziando che «per la Lega e per i Patrioti l'Europa deve tornare a essere una comunità di Stati liberi e sovrani, non un super-Stato governato da burocrati e banchieri».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il referendum

Meloni: «È un’occasione persa ma andiamo avanti come sempre»

La premier incassa la sua prima sconfitta: «Fatto quanto promesso» 
Il referendum

Cade la riforma della giustizia In Sardegna i No sfiorano il 60%

Bocciata la proposta di cambiamento della Costituzione con il 53,7% dei voti 
Roberrto Murgia
Il referendum

«Troppe falsità e bugie Ha prevalso la paura»

Sul fronte del Sì politici e avvocati delusi: «Ora se ne riparlerà tra almeno vent’anni» 
Cristina Cossu
La sentenza

La Corte d’Appello boccia la decadenza

Caso Todde, accolto il ricorso della difesa. Confermata la sanzione da 40mila euro 
Francesco Pinna
il conflitto

Khamenei, mistero fitto: «Non risponde ai messaggi»

Non è chiaro chi sia a condurre i negoziati per il regime Il nuovo leader continua a non farsi vedere in pubblico 
La Regione: «Emigrati, basta l’autocertificazione»

Da Cagliari si volerà verso Olbia e Alghero, ma solo per due mesi

Collegamenti interni al via dal 3 luglio Nuove rotte: Bologna, Firenze e Pisa 
Luca Mascia