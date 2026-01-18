Uno sportello psicologico per il benessere dei dipendenti 

La Provincia di Oristano ha avviato il progetto sperimentale “Sportello di ascolto psicologico rivolto ai dipendenti. «Abbiamo voluto attivare uno strumento concreto di supporto – sottolinea il consigliere provinciale delegato al Personale, Antonio Iatalese – che riconosce il benessere psicologico come un elemento fondamentale della vita lavorativa».

Antonio Iatalese precisa anche che «offrire uno spazio di ascolto significa prevenire situazioni di disagio e favorire un ambiente di lavoro più sano e collaborativo, a beneficio sia delle persone sia dell’efficienza dell’Ente». ( s. c. )

