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Tuili.
30 maggio 2026 alle 00:23

Uno sfidante per il sindaco uscente  

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A Tuili è corsa a due. Da una parte il sindaco uscente Andrea Locci (46 anni), candidato con Futuro Prossimo 2.0, dall’altra Daniele Cera (55 anni), alla guida della lista civica Nuova Tuili.

Locci, prima vicesindaco con Celestino Pitzalis e poi eletto sindaco nella legislatura che sta per concludersi, chiede ai cittadini una conferma. Tra gli interventi rivendicati figurano la messa in sicurezza di via San Pietro con la nuova piazza, il miglioramento degli accessi alla Giara e oltre 12 milioni di euro di opere pubbliche tra lavori conclusi, finanziati, appaltati o già cantierabili. Guardando al futuro, il gruppo punta a rafforzare le politiche per famiglie e giovani coppie, consolidare servizi come il doposcuola e gli screening sanitari gratuiti, completare gli interventi già finanziati.

La lista Nuova Tuili si presenta come alternativa. «Ogni voto rappresenta un gesto di fiducia verso persone che desiderano impegnarsi con serietà e spirito di collaborazione per Tuili», dice Cera che richiama il motto della lista, “Custodire ciò che siamo, costruire ciò che saremo”, e propone un’amministrazione più vicina ai cittadini: punti di ascolto permanenti, incontri periodici e comunicazione capillare. Nel programma spazio alla manutenzione continua di strade, marciapiedi ed edifici comunali, la riqualificazione di Villa Pitzalis, interventi per anziani e giovani, il sostegno all’agricoltura e la valorizzazione delle associazioni locali.Non mancano gli obiettivi condivisi delle due liste che, tra l’altro, puntano sulla valorizzazione della Giara, sul recupero dell’area dell’ex Cinegiardino, sulla promozione delle comunità energetiche rinnovabili. ( g.g.s. )

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