“Unione Cult” è… una “Pazza Idea”! 

La ricerca e la pratica del bene più prezioso, la libertà, declinato nella contemporaneità. È il filo conduttore di “Pazza Idea. Esercizi di Libertà” in programma dal 27 al 30 novembre al Teatro Carmen Melis a Cagliari. Il festival letterario e di culture digitali giunge alla quattordicesima edizione: 4 giornate, 40 eventi fra incontri, presentazioni e reading, musica e performance, panel, mostre d’arte, proiezioni, dialoghi e monologhi, workshop e lectio magistralis. Oggi a “Unione Cult” con Francesca Figus e Francesco Abate.