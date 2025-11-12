VaiOnline
Il caso Mina fra accusa e difesa 

Dopo il “trattamento” riservato al centravanti del Como, Morata, che ha chiesto la sostituzione dopo un’ora stanco del confronto con Mina, il colombiano viene attaccato duramente dal telecronista di Sky Sport Caressa – «Non voglio più vedere uno così in campo» – ma viene difeso dal suo procuratore Rondanini: «Yerry è un guerriero, lui in campo è abituato a dare tutto per la squadra». Provocazioni, contatti, Mina, col solito sorriso, risponde così: «Se c’è il fallo o se c’è il contatto fisico fa parte del gioco, mi spiace, chiedo scusa».

a pagina 42

