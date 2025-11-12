VaiOnline
Arezzo.
13 novembre 2025 alle 00:36

Choc all’asilo nido, muore a due anni 

Arezzo.

Arezzo. È morto strozzato dal laccetto della felpa, soffocato, mentre giocava nel prato dell’asilo. Leonardo Ricci, 2 anni, frequentava il nido Ambarabà Ciccì Coccò di Soci, una frazione popolosa vicina a Bibbiena (Arezzo), nel Casentino, sulla strada per la montagna. La tragedia nel verde della struttura comunale, in un momento di gioco all'aperto. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo pare stesse correndo quando il cordino della felpa si è impigliato a un ramo, stringendolo al collo. Le educatrici hanno cercato di liberarlo dalla stretta e hanno iniziato la rianimazione. Sul posto sono arrivati un'ambulanza del 118 e l'elisoccorso Pegaso. Per oltre un'ora i sanitari hanno provato disperatamente a salvarlo, ma non c’è stato nulla da fare. I carabinieri della compagnia di Bibbiena hanno isolato l'area dell'incidente e avviato gli accertamenti. Il sindaco di Bibbiena, Filippo Vagnoli, ha parlato di «una tragedia che ferisce tutti». Proclamato il lutto cittadino.

