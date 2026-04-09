Ungheria verso il voto,  Orban tenta il recupero nella roccaforte rurale 

«Hajra Viktor!». Il coro di sostegno parte compatto poco prima delle 18 e riempie piazza Dosa Nador, nel centro di Debrecen. Viktor Orban ha scelto di giocarsi nella roccaforte del suo Fidesz una delle ultime carte della campagna elettorale: il capoluogo orientale dove il consenso si è consolidato negli anni fino a diventare potere. Ma oggi quella certezza vacilla. Il premier dal palco ha rilanciato su guerra ed economia. «Tutti sanno cosa è in gioco: il denaro degli ungheresi. Permetteremo che i soldi degli abitanti di Debrecen finiscano all'Ucraina?», ha chiesto alla platea, raccogliendo una risposta immediata. «Non lo permetteremo», lo ha sostenuto la piazza, diventando la maggioranza rumorosa che, nella prospettiva del leader di Fidesz, domenica alle urne può ancora consegnargli un futuro alla guida del Paese. Per ricompattare il fronte, Orban è tornato ad attaccare il nemico ucraino. Kiev «non può chiedere i nostri figli, le nostre armi, né che ci roviniamo smettendo di acquistare energia russa a basso costo». Poi l'affondo sull'opposizione: «I soldi raccolti dalle multinazionali noi li abbiamo dati ai pensionati, alle famiglie e ai giovani, cari Tisza! Se vinceranno loro, inizieranno a derubare le famiglie già dal 2026».

L’opposizione

I sondaggi, nonostante la spinta arrivata da Washington, non indicano inversioni di tendenza. E nel suo bastione, sabato chiuderà la campagna Magyar - in queste ore impegnato a ovest -, convinto che anche nel cuore del sistema Fidesz il consenso al premier non sia più blindato. Al centro del messaggio dell'opposizione c'è anche il ritorno saldo in Europa. Con una sfida ancora aperta: secondo un sondaggio del Centro 21, davanti a un ipotetico referendum, il 62% degli ungheresi voterebbe per restare nell'Ue, ma in un anno e mezzo gli indecisi sono saliti dal 10% al 17%.

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