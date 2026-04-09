VaiOnline
In aula.
10 aprile 2026 alle 00:31

La minoranza alza il tiro: «Ora tocca a noi» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La postura internazionale e il caro energia. I dati economici e le politiche sul lavoro. La produzione industriale e gli ultimi casi di cronaca che hanno investito ministri e sottosegretari. Le opposizioni in Aula tirano fuori un arsenale articolato per sferrare l'attacco alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Seppur con sfumature diverse, il campo largo si compatta su un messaggio chiaro: «dal Governo quattro anni di nulla, ora tocca a noi». Lo sguardo dei leader di centrosinistra è già rivolto alle politiche. «Siamo pronti», è l'avvertimento diretto alla premier. Nonostante i nodi da sciogliere per la costruzione dell'alternativa, leadership in primis, l'analisi della congiuntura politica è condivisa. Muove da una fotografia del voto referendario e insiste su un governo «in difficoltà», o peggio, «in galleggiamento». La segretaria del Pd Elly Schlein torna sulla sfida del referendum già persa dalla premier e affonda: «in quattro anni avevate i numeri per fare tutto e non avete fatto nulla, toccherà a noi costurire un'alternativa in difesa della Costituzione». La leader dem cita i «fallimenti dell'esecutivo su sanità, scuola e lavoro precario. E invia simbolicamente a Meloni «una cartolina dal Paese reale». Poi, in Transatlantico, commenta il discorso della presidente: «uno si poteva aspettare un rilancio su qualche tema e invece abbiamo sentito il solito repertorio». Dello stesso avviso il presidente M5S Giuseppe Conte. «Meloni è in modalità rimozione, - spiega parlando con i cronisti - rimane legata ai suoi errori e non c'è nessuna possibilità di recupero. Saranno mesi inutili».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

epa12877037 A Lebanese army soldier stands next to a destroyed residential building the day after an Israeli airstrike in the Ain Mreisseh neighborhood of Beirut, Lebanon, 09 April 2026. At least 182 people were killed and more than 890 others injured after Israeli airstrikes hit multiple locations across Lebanon on 08 April, the Lebanese Ministry of Health reported. Israel launched a large-scale attack across Lebanon, including central Beirut, a day after the US and Iran agreed to a ceasefire. The Israeli government said the ceasefire does not cover Lebanon and that strikes on Hezbollah locations will continue. EPA/WAEL HAMZEH
epa12877037 A Lebanese army soldier stands next to a destroyed residential building the day after an Israeli airstrike in the Ain Mreisseh neighborhood of Beirut, Lebanon, 09 April 2026. At least 182 people were killed and more than 890 others injured after Israeli airstrikes hit multiple locations across Lebanon on 08 April, the Lebanese Ministry of Health reported. Israel launched a large-scale attack across Lebanon, including central Beirut, a day after the US and Iran agreed to a ceasefire. The Israeli government said the ceasefire does not cover Lebanon and that strikes on Hezbollah locations will continue. EPA/WAEL HAMZEH
Il focus

Ancora bombe sul Libano e Hormuz rimane chiuso

Altro attacco dell’Idf, Trump chiede a Netanyahu di fermarsi 
La tragedia

Ucciso dal figlio con un cacciavite

Il delitto a Bosa: Paolo Pinna è accusato dell’omicidio del babbo Giuseppe 
Mariella Careddu
Trasferimento da completare entro dieci giorni. Preoccupa l’accessibilità della vecchia struttura lasciata nel 2017

Ospedale di comunità: via il centro vaccinale

L’Asl di Cagliari cambia le attività del Binaghi: gli ambulatori tornano in piazza De Gasperi ma è polemica  
Alessandra Ragas
La conferenza.

Gallura pronta allo sciopero

Andrea Busia
Intervista

«L’insularità non può penalizzare la sanità sarda»

Orazio Schillaci: «Ci sono Regioni più performanti, altre meno. Noi aiutiamo quelle in difficoltà» 
Roberto Murgia