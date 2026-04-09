David di Michelangelo accostato al simbolo del partito di Vannacci: scoppia la polemica 

Firenze. Polemica a Firenze per l’accostamento dell’immagine del David di Michelangelo al simbolo di Futuro Nazionale, mentre una nuova manifestazione protesta nel pomeriggio contro l’apertura di una sede di FnV in città. Il partito di Vannacci spiega di averne fatto «uso simbolico e non a scopo di lucro» e parla di critiche «strumentali e pretestuose». Ma dalla Galleria dell’Accademia fanno presente che «nessuna istanza è arrivata per l’uso a scopo politico dell'immagine del David», il capolavoro di Michelangelo custodito nelle sue sale. Da Palazzo Vecchio il gruppo Pd ha chiesto spiegazioni direttamente al ministero della Cultura. La vicenda è relativa a una vela pubblicitaria comparsa davanti alla nuova sede di Firenze di Fnv. Dalla Galleria dell’Accademia riferiscono di essersi «già attivati per la tutela dei beni culturali, ivi compresa l’immagine dei capolavori che l'ente ha in consegna».

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