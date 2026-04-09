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Firenze.
10 aprile 2026 alle 00:31

David di Michelangelo accostato al simbolo del partito di Vannacci: scoppia la polemica 

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Firenze. Polemica a Firenze per l’accostamento dell’immagine del David di Michelangelo al simbolo di Futuro Nazionale, mentre una nuova manifestazione protesta nel pomeriggio contro l’apertura di una sede di FnV in città. Il partito di Vannacci spiega di averne fatto «uso simbolico e non a scopo di lucro» e parla di critiche «strumentali e pretestuose». Ma dalla Galleria dell’Accademia fanno presente che «nessuna istanza è arrivata per l’uso a scopo politico dell'immagine del David», il capolavoro di Michelangelo custodito nelle sue sale. Da Palazzo Vecchio il gruppo Pd ha chiesto spiegazioni direttamente al ministero della Cultura. La vicenda è relativa a una vela pubblicitaria comparsa davanti alla nuova sede di Firenze di Fnv. Dalla Galleria dell’Accademia riferiscono di essersi «già attivati per la tutela dei beni culturali, ivi compresa l’immagine dei capolavori che l'ente ha in consegna».

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epa12877037 A Lebanese army soldier stands next to a destroyed residential building the day after an Israeli airstrike in the Ain Mreisseh neighborhood of Beirut, Lebanon, 09 April 2026. At least 182 people were killed and more than 890 others injured after Israeli airstrikes hit multiple locations across Lebanon on 08 April, the Lebanese Ministry of Health reported. Israel launched a large-scale attack across Lebanon, including central Beirut, a day after the US and Iran agreed to a ceasefire. The Israeli government said the ceasefire does not cover Lebanon and that strikes on Hezbollah locations will continue. EPA/WAEL HAMZEH
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