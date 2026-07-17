Un’estate a tutto sport: danza, wingfoil e beach tennis 

Dal beach tennis al wingfoil, passando per il debutto dell’Eolo Sardinia Water Festival fino agli Europei di danza sportiva paralimpica: Oristano rilancia la sfida dello sport e mette in fila una raffica di eventi nazionali e internazionali. Un calendario sul quale l’amministrazione continua a investire, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare l’attrattività turistica del territorio e generare ricadute economiche attraverso l’arrivo di visitatori, oltre a promuovere la città e le sue eccellenze ben oltre i confini dell’isola.

Il primo banco di prova sarà Torregrande. Dal 30 luglio al 2 agosto tornerà l’Eolo Beach Contest, torneo internazionale ITF di beach tennis. Dal 21 al 23 agosto debutterà invece l’Eolo Sardinia Water Festival. La manifestazione entrerà per la prima volta, nel calendario del Beach Culture World Tour 2026, circuito itinerante dedicato alla cultura del mare. A settembre sarà poi la volta della 16ª Open Water Challenge Oristano, che ospiterà la finale del Campionato italiano di Wingfoil, portando in città i migliori specialisti di una disciplina tra le più spettacolari e in più rapida crescita degli sport acquatici.

Nella delibera con cui concede il patrocinio agli appuntamenti estivi, la Giunta comunale evidenzia che il programma comprende manifestazioni «destinate a richiamare un vasto pubblico di atleti e visitatori da tutto il mondo» e sottolinea «l’impatto positivo sul territorio dal punto di vista economico e sull’immagine turistica». La stagione proseguirà quindi in autunno con un altro appuntamento di respiro internazionale. Dal 20 al 22 novembre il Palasport di Sa Rodia ospiterà gli Europei di danza sportiva paralimpica in carrozzina, assegnati a Oristano dopo il successo della Coppa del Mondo organizzata nel 2025. Sono attese 20 nazioni e circa 250 persone tra atleti, accompagnatori e staff.

Non solo sport: nei giorni di pausa dalle competizioni sono previste escursioni per consentire ai partecipanti di conoscere il patrimonio paesaggistico, culturale ed enogastronomico del territorio.

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