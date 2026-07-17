VaiOnline
Il calendario.
18 luglio 2026 alle 00:45

Un’estate a tutto sport: danza, wingfoil e beach tennis 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dal beach tennis al wingfoil, passando per il debutto dell’Eolo Sardinia Water Festival fino agli Europei di danza sportiva paralimpica: Oristano rilancia la sfida dello sport e mette in fila una raffica di eventi nazionali e internazionali. Un calendario sul quale l’amministrazione continua a investire, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare l’attrattività turistica del territorio e generare ricadute economiche attraverso l’arrivo di visitatori, oltre a promuovere la città e le sue eccellenze ben oltre i confini dell’isola.

Il primo banco di prova sarà Torregrande. Dal 30 luglio al 2 agosto tornerà l’Eolo Beach Contest, torneo internazionale ITF di beach tennis. Dal 21 al 23 agosto debutterà invece l’Eolo Sardinia Water Festival. La manifestazione entrerà per la prima volta, nel calendario del Beach Culture World Tour 2026, circuito itinerante dedicato alla cultura del mare. A settembre sarà poi la volta della 16ª Open Water Challenge Oristano, che ospiterà la finale del Campionato italiano di Wingfoil, portando in città i migliori specialisti di una disciplina tra le più spettacolari e in più rapida crescita degli sport acquatici.

Nella delibera con cui concede il patrocinio agli appuntamenti estivi, la Giunta comunale evidenzia che il programma comprende manifestazioni «destinate a richiamare un vasto pubblico di atleti e visitatori da tutto il mondo» e sottolinea «l’impatto positivo sul territorio dal punto di vista economico e sull’immagine turistica». La stagione proseguirà quindi in autunno con un altro appuntamento di respiro internazionale. Dal 20 al 22 novembre il Palasport di Sa Rodia ospiterà gli Europei di danza sportiva paralimpica in carrozzina, assegnati a Oristano dopo il successo della Coppa del Mondo organizzata nel 2025. Sono attese 20 nazioni e circa 250 persone tra atleti, accompagnatori e staff.

Non solo sport: nei giorni di pausa dalle competizioni sono previste escursioni per consentire ai partecipanti di conoscere il patrimonio paesaggistico, culturale ed enogastronomico del territorio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sulcitana

«La 195 riaprirà il 24 luglio»

L’annuncio di Anas: cantiere concluso con una settimana di anticipo 
Luca Mascia
Il testo

Legge elettorale, nuovo round al Senato

Nodo preferenze: la maggioranza alla conta dopo la bocciatura alla Camera 
Genova

Le tragedie dei ragazzini in vacanza

Alice, 11 anni, annegata in piscina. Alessio, 15, folgorato al luna park 
la polemica

Trump sparge veleno sulle elezioni Usa: «Truccate dalla Cina»

L’accusa sull’esito del 2020 prepara la contestazione al voto di midterm 