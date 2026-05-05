Un’auto in fiamme, traffico paralizzato 

Momenti di paura ieri sera nella rotatoria di Is Pontis Paris: un’auto in movimento ha preso fuoco. Il conducente è sceso immediatamente e per fortuna non ci sono state conseguenze. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati in pochi istanti dalla vicinissima caserma di viale Marconi. Il rogo è stato spento ma inevitabilmente ci sono stati dei disagi per il traffico, soprattutto per ché era diretto verso la città.

L’episodio è avvenuto nella rotonda, nel tratto tra via delle Serre e via Riu Mortu. Quando l’automobilista si è accorto del fumo proveniente dal suo veicolo, l’ha abbandonata. Numerose le telefonate al 112 per segnalare quanto accaduto con il rapido intervento delle squadre dei vigili del fuoco. Non ci sono stati feriti né momenti di pericolo per chi si trovava bloccato nel traffico. Durante le operazioni di spegnimento dell’incendio la viabilità nella zona è rimasta bloccata e ci sono stati dei disagi. Sul posto anche le forze dell’ordine per la gestione del traffico.

E quasi contemporaneamente c’è stato anche un tamponamento sull’Asse mediano all’altezza dell’uscita per Genneruxi. Anche in questo caso qualche danno alle auto, nessun ferito e i soliti problemi alla viabilità. Ci sono stati dei rallentamenti e si è formata la solita fila di mezzi incolonnati. Non è stato necessario l’intervento della Polizia Locale: i proprietari delle vetture coinvolte nel tamponamento si sono poi spostati e la situazione è tornata alla normalità.

RIPRODUZIONE RISERVATA