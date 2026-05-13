VaiOnline
Parigi.
14 maggio 2026 alle 00:12

Un’attrice iraniana dietro lo schiaffo di Brigitte a Macron 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Parigi. Un (quasi) dramma della gelosia. A un anno dall'accaduto, il caso dello schiaffo di Brigitte Macron al marito Emmanuel Macron, al momento di scendere dall'Airbus presidenziale al loro arrivo ad Hanoi, in Vietnam, torna al centro delle cronache d'Oltralpe. All'epoca, era il maggio 2025, le immagini del buffetto assestato dalla Première Dame al consorte di 24 anni più giovane di lei fecero il giro del mondo, alimentando le più ardite spiegazioni, ricostruzioni e sfottò, persino da parte del presidente Usa, Donald Trump. Ora, in un libro in uscita in Francia (“Un couple (presque) parfait”, una coppia quasi perfetta) - Florian Tardif, giornalista per il settimanale Paris-Match, fornisce una nuova versione dei fatti. Versione subito smentita dall'Eliseo e dall'entourage della stessa Première Dame. Ma «in realtà fu una scenata sentimentale», sostiene Tardif, sintetizzando i contenuti del suo volume.

Il cronista politico sostiene che tutto sarebbe nato dalla gelosia di Brigitte Macron per un presunto scambio di messaggini tra il marito e l'attrice iraniana rifugiata in Francia. «Il presidente ha avuto per qualche mese una relazione platonica» con l'attrice, si spinge a sostenere il giornalista di Paris-Match, evocando sms del tipo: «Sai, ti trovo molto bella». Scambi che avrebbero suscitato scintille nella coppia presidenziale solitamente al centro di gossip e commenti per la differenza d'età. Citate dal Parisien, fonti vicine alla First Lady hanno smentito che quel gesto sia legato all'attrice iraniana e aggiungono, tra l'altro, che la Première Dame ed ex insegnante di letteratura di Macron, non andrebbe mai a sbirciare nel telefono del consorte.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Hantavirus, negativi i due turisti ma è scontro fra ministro e medici

L’Anaao: non reggeremmo a una pandemia. Schillaci: autolesionismo 
Trasporti

Continuità aerea, saltano due voli

Cancellato l’Alghero-Milano, il Cagliari-Linate decolla ma torna subito in pista 
Al. Car.
Stop all’installazione di un anemometro a Villanovaforru

Non affitta il terreno alla società eolica e rifiuta 15mila euro

L’appello del sindaco Onnis: «Resistere a questa invasione» 
Giovanni G. Scanu
senato

Meloni: «Sì al dialogo con l’opposizione» Ma il question time finisce tra le accuse

La premier annuncia entro l’estate il disegno di legge delega sul nucleare 
Piacenza

Trovati madre e figli, stanno bene

Cercati per giorni anche in Friuli Venezia Giulia, rintracciati all’estero 