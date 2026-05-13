Un’attrice iraniana dietro lo schiaffo di Brigitte a Macron 

Parigi. Un (quasi) dramma della gelosia. A un anno dall'accaduto, il caso dello schiaffo di Brigitte Macron al marito Emmanuel Macron, al momento di scendere dall'Airbus presidenziale al loro arrivo ad Hanoi, in Vietnam, torna al centro delle cronache d'Oltralpe. All'epoca, era il maggio 2025, le immagini del buffetto assestato dalla Première Dame al consorte di 24 anni più giovane di lei fecero il giro del mondo, alimentando le più ardite spiegazioni, ricostruzioni e sfottò, persino da parte del presidente Usa, Donald Trump. Ora, in un libro in uscita in Francia (“Un couple (presque) parfait”, una coppia quasi perfetta) - Florian Tardif, giornalista per il settimanale Paris-Match, fornisce una nuova versione dei fatti. Versione subito smentita dall'Eliseo e dall'entourage della stessa Première Dame. Ma «in realtà fu una scenata sentimentale», sostiene Tardif, sintetizzando i contenuti del suo volume.

Il cronista politico sostiene che tutto sarebbe nato dalla gelosia di Brigitte Macron per un presunto scambio di messaggini tra il marito e l'attrice iraniana rifugiata in Francia. «Il presidente ha avuto per qualche mese una relazione platonica» con l'attrice, si spinge a sostenere il giornalista di Paris-Match, evocando sms del tipo: «Sai, ti trovo molto bella». Scambi che avrebbero suscitato scintille nella coppia presidenziale solitamente al centro di gossip e commenti per la differenza d'età. Citate dal Parisien, fonti vicine alla First Lady hanno smentito che quel gesto sia legato all'attrice iraniana e aggiungono, tra l'altro, che la Première Dame ed ex insegnante di letteratura di Macron, non andrebbe mai a sbirciare nel telefono del consorte.

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