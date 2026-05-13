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Garlasco.
14 maggio 2026 alle 00:12

Nordio: «Paradossale la condanna di Stasi dopo due assoluzioni»  

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Il team difensivo di Andrea Sempio lavora a tutta velocità per ottenere una consulenza personologica del 38enne accusato di aver ucciso Chiara Poggi 19 anni fa a Garlasco: contro di lui, la procura di Pavia allinea ben 21 elementi tra intercettazioni, impronte, le telefonate a casa Poggi, le tracce di versamenti di denaro che precedettero la prima archiviazione.

Intanto sulla vicenda torna a intervenire il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che invoca modifiche contro «le dinamiche di una nostra legislazione sbagliata». Alberto Stasi, ha detto il Guardiasigilli, è stato al centro di una vicenda processuale «paradossale», mentre quella che ora vede indagato Andrea Sempio è «una situazione anomala», «anzi mai vista». Per quanto riguarda Stasi: «Come puoi – domanda il ministro – condannare una persona che è già stata assolta due volte?» Nordio punta il dito sulla «decisione della Cassazione, che ha rinviato il processo, integrandolo con alcune nuove considerazioni», fino ad arrivare a una condanna: «Nel sistema anglosassone tutto questo non solo non esiste ma è assolutamente inconcepibile». E infine la proposta: «Una persona assolta in primo grado e assolta in secondo grado non dovrebbe poter essere condannata senza l'intervento di nuove prove».

Vibrante la reazione del legale della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni: «Il processo d’Appello bis non è stato una mera rilettura degli atti già vagliati dai giudici precedenti: su indicazione della Cassazione furono disposte tre nuove perizie e vennero acquisiti nuovi elementi».

Nordio evidenzia anche l’anomalia di una persona (Stasi) che «ha scontato una fortissima pena da colpevole» mentre si indaga su un altro (Sempio) «sulla base di prove per le quali – secondo l’accusa – l’autore del delitto sarebbe diverso dal primo».Per Liborio Cataliotti, legale di Sempio, «un nuovo processo a carico di persona diversa da un condannato per reato monosoggettivo sarebbe o incostituzionale».

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