VaiOnline
Vaticano.
14 maggio 2026 alle 00:12

Becciu, gli avvocati: sia dichiarata nulla la citazione a giudizio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

I difensori del cardinale Giovanni Angelo Becciu, Enrico Crasso e Raffaele Mincione hanno depositato dinanzi alla Corte d'Appello dello Stato della Città del Vaticano una memoria con la quale hanno chiesto che venga dichiarata in via definitiva la nullità della citazione a giudizio.

La memoria fa seguito alla nota del 29 aprile scorso dell’Ufficio del Promotore di Giustizia, e riguarda il mancato deposito integrale degli atti e dei documenti del procedimento istruttorio, già ordinato dalla Corte d'Appello con provvedimento del 17 marzo 2026.

Lo comunicano in una nota congiunta gli avvocati Gian Domenico Caiazza, Maria Concetta Marzo, Luigi Antonio Paolo Panella, Fabio Viglione, Andrea Zappalà. «La mancata ottemperanza da parte del Promotore all'ordinanza della Corte di procedere al deposito integrale - spiegano i legali - impedisce la piena conoscenza degli atti da parte degli imputati e dei loro difensori e non consente di sanare la nullità e di procedere alla rinnovazione del dibattimento nei termini indicati dalla Corte. Si tratta di violazioni espressamente previste dal codice a pena di nullità, che la Corte di Appello ha stabilito in termini chiari accogliendo le eccezioni difensive».

«A fronte di tale inadempimento e della conclamata lesione del diritto di difesa che lo stesso ha determinato - concludono - i difensori hanno chiesto alla Corte d'Appello di adottare i provvedimenti conseguenti alla persistente nullità della citazione, atto fondamentale di ogni giudizio». Il 30 aprile scorso, i legali di Becciu avevano denunciato il mancato deposito degli atti integrali nei tempi stabiliti dalla Corte di Appello. In sostanza i legali chiedono di dichiarare nullo il decreto della Corte di Appello del 17 marzo scorso poiché non sono stati assolti gli obblighi che il decreto prevedeva senza consentire così il diritto alla difesa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Hantavirus, negativi i due turisti ma è scontro fra ministro e medici

L’Anaao: non reggeremmo a una pandemia. Schillaci: autolesionismo 
Trasporti

Continuità aerea, saltano due voli

Cancellato l’Alghero-Milano, il Cagliari-Linate decolla ma torna subito in pista 
Al. Car.
Stop all’installazione di un anemometro a Villanovaforru

Non affitta il terreno alla società eolica e rifiuta 15mila euro

L’appello del sindaco Onnis: «Resistere a questa invasione» 
Giovanni G. Scanu
senato

Meloni: «Sì al dialogo con l’opposizione» Ma il question time finisce tra le accuse

La premier annuncia entro l’estate il disegno di legge delega sul nucleare 
Piacenza

Trovati madre e figli, stanno bene

Cercati per giorni anche in Friuli Venezia Giulia, rintracciati all’estero 