Timbra in Italia, lavora in Svizzera Giardiniere assenteista denunciato 

Varese. Timbrava il cartellino in municipio in Italia e poi si allontanava dal posto di lavoro per raggiungere il Canton Ticino, dove avrebbe svolto una seconda attività lavorativa mentre risultava in servizio per il Comune di poche migliaia di abitanti a una manciata di chilometri dal confine con il territorio elvetico. Con questa accusa un dipendente pubblico dell'Alto Varesotto è stato denunciato dalla Guardia di Finanza. L'uomo, addetto alla manutenzione del verde pubblico, è finito sotto la lente dei finanzieri nell'ambito delle attività di contrasto agli illeciti nella pubblica amministrazione, con particolare attenzione ai fenomeni di assenteismo e all'utilizzo improprio di risorse pubbliche.

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