Incubo gastroenterite, nave ferma a Bordeaux 

Oltre 1.700 persone tra passeggeri ed equipaggio della nave da crociera Ambition sono in isolamento nel porto di Bordeaux per una presunta epidemia di gastroenterite. A bordo si sospetta un focolaio di norovirus, dopo che circa 50 persone hanno manifestato sintomi come vomito, diarrea, crampi e nausea. È inoltre morto un passeggero di 92 anni, anche se le cause del decesso non sono ancora chiarite.

Le autorità francesi hanno disposto l’isolamento a scopo precauzionale. I primi test hanno escluso la presenza del virus, ma sono in corso ulteriori analisi per verificare anche l’ipotesi di un’intossicazione alimentare. Al momento viene escluso qualsiasi collegamento con l’Hantavirus.

La Ambition, della compagnia britannica Ambassador Cruise Line, era partita dalle Shetland il 6 maggio per una crociera di 14 notti con scali a Belfast, Liverpool, Brest e Bordeaux. Dopo il fermo in Francia era previsto il proseguimento del viaggio verso la Spagna e il rientro a Liverpool.

La compagnia ha confermato il decesso del passeggero avvenuto a Brest, mentre nelle stesse ore si è registrato un aumento dei casi di malessere a bordo, anche tra i membri dell’equipaggio. Il norovirus, altamente contagioso ma generalmente non grave, può diffondersi tramite alimenti, acqua o superfici contaminate e si risolve di norma in pochi giorni.

In attesa dei risultati definitivi delle analisi, tutte le attività della crociera sono state sospese e i passeggeri restano nelle cabine sotto controllo medico. Lo sbarco sarà autorizzato solo dopo l’esclusione certa del contagio.

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