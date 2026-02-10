Un’America’s Cup da tutto esaurito 

Alberghi e B&B al completo, ristoranti a pieno carico, presenze e turisti da tutto il mondo. Per l’arrivo a Cagliari della regata preliminare della 38ª America’s Cup di vela si preannuncia una settimana da sold out: è la prima stima, fatta a poco più di due mesi dall’evento, con ricadute positive che andranno ben oltre i giorni di gara dal 21 al 24 maggio.

Il Golfo degli Angeli sarà la sede privilegiata della competizione: un traino eccezionale, ma anche un’occasione per mostrare le bellezze di Cagliari e del Sud Sardegna al resto del mondo. Questo perché ci sarà una visibilità di altissimo livello, con un avvicinamento altrettanto ricco dato che le squadre arriveranno ben prima del grande spettacolo.

L’investimento da 7 milioni di euro, finanziato dall’assessorato al Turismo della Regione Sardegna, avrà un ritorno diretto di circa il doppio. E, come ha anticipato l’assessore Franco Cuccureddu il giorno dell’annuncio, la ricaduta economica stimata è di 50 milioni. Con vantaggi per tutti.

Le strutture

A Cagliari sono censite 36 strutture alberghiere. «L’America’s Cup è un’opportunità enorme per tutta la zona: dobbiamo approfittarne», auspica Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna. «Avremo addosso gli occhi del mondo, con 100 tv presenti. Sarà una vetrina per tutto quello che abbiamo».

Una visibilità da sfruttare: «In città ci saranno tra 10mila e 20mila presenze in più solo per questo evento», aggiunge Mura. «Per questo, è necessario avere il massimo dell’efficienza nei trasporti, nella sicurezza e nella pulizia. Auckland, per fare un esempio di altre destinazioni della coppa, ha decuplicato il suo pil così».

Ma, per Mura, per far sì che Cagliari sia all’altezza serve un salto di qualità nei trasporti. «Molte prenotazioni dei voli ancora non si possono fare e chi deve venire a Cagliari prima fa il biglietto aereo e poi l’albergo. Anche perché in tanti non prenoteranno solo per i quattro giorni di gara, ma per qualcuno in più. Dobbiamo farci trovare pronti, da ora».

I prezzi

Al momento, per soggiornare in città dal 20 al 25 maggio (ossia dal giorno prima a quello dopo l’America’s Cup) il prezzo minimo per due persone è 213 euro. Una notte durante l’evento, in una camera singola, costa dai 42 euro in su.

«C’è chi sta già cercando strutture a lungo termine, per due-tre mesi, visto che gli staff hanno bisogno di arrivare a Cagliari a breve», segnala Laura Zazzara, presidente dell’associazione B&B in Cagliari. «I prezzi ora sono ancora molto bassi, ho suggerito un piccolo aumento: il 10-15%. Sono certa che la percentuale di riempimento delle strutture ricettive sarà sopra il 90%».

L’ottimismo è giustificato: «Le prime stime sono sulle prenotazioni per l’edizione saltata nel 2020, dove eravamo tutti al completo. Ipotizzo un periodo molto buono», anticipa Zazzara, con Cagliari che ha circa 2.700 strutture extralberghiere (oltre 7mila nella Città Metropolitana). «È un’opportunità enorme per tutte le strutture ricettive e l’indotto che c’è intorno, e abbiamo molta più disponibilità rispetto al pre-Covid».

Le attività

Le strutture ricettive non saranno le sole a beneficiare della presenza a Cagliari del top mondiale della vela. «Dovrà essere un volano, per darci un ritorno anche dopo l’evento», dichiara Emanuele Frongia, presidente di Fipe Confcommercio Sud Sardegna. «Le nostre attività sono in seconda battuta, per certi versi, rispetto ad alberghiero ed extralberghiero. Ma ci stiamo preparando con proposte dedicate durante la manifestazione».

C’è un lato dove Cagliari, in vista di maggio, dovrà eccellere: «Nella comunicazione», la certezza di Frongia. «C’è bisogno che si sappia dell’America’s Cup e che la si senta molto più vicina, anche operativamente. Avrà un grandissimo ritorno come promozione per tutto il territorio: la dimostrazione la stanno dando i Giochi di Milano-Cortina, dove ogni aneddoto può far risaltare qualche realtà locale».

