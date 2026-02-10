VaiOnline
Archivio di Stato.
11 febbraio 2026 alle 00:40

Gli esuli in Sardegna, una mostra a Cagliari 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Ricordare è un obbligo, dimenticare è una colpa». È da qui che ieri è partita la celebrazione del Giorno del Ricordo a Cagliari, nella sala consiliare di Palazzo Regio, segnata dall’inaugurazione di un percorso documentario dedicato alle stragi delle foibe e all’arrivo degli esuli in Sardegna nel secondo dopoguerra. La mostra, curata dall’Archivio di Stato di Cagliari, rende accessibili fascicoli, elenchi e documenti prefettizi che raccontano lo sradicamento forzato di migliaia di persone e le difficoltà dell’accoglienza in Sardegna. Tra questi anche alcuni bozzetti del noto geologo Silvio Vardabasso, esule istriano. «Le carte non interpretano né giudicano – ha spiegato Enrico Trogu, direttore dell’Archivio – ma permettono di ricostruire i processi storici e comprendere come quelle vicende abbiano inciso sulla storia delle comunità».

Alcune testimonianze hanno dato voce a quelle carte: «Parliamo attraverso i ricordi di un tempo che non c’è più – ha detto Giuliano Lodes, esule di prima generazione – i primi sfollati stanno scomparendo e per questo è fondamentale che i giovani raccolgano il testimone. La violenza non paga, la cultura rende liberi».

Cagliari, in quegli anni, fu anche città di accoglienza. Tra il 1949 e i primi anni Cinquanta arrivarono tra le 200 e le 300 persone. «Avevamo le ferite della guerra ancora aperte – ha ricordato Lodes – ma i cagliaritani seppero capire il nostro dramma e aiutarci a ricominciare. A loro va la nostra gratitudine».Un passaggio sottolineato anche dall’assessora comunale alla Cultura Maria Francesca Chiappe: «Ricordare oggi significa affrontare una pagina complessa senza semplificazioni, e trasformare la memoria in uno strumento di educazione alla pace».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’Unione Sarda.

Ecco il “Carnevale di Sardegna” Domani uno speciale in regalo

l In edicola e sulla app L’Unione Digital
Sindacato

«Traditi gli impegni, il Governo dia risposte ai lavoratori in crisi»

Le richieste di De Palma (Fiom) per le vertenze del Sud Sardegna 
Ivan Murgana Antonella Pani
La memoria

L’Italia piange le vittime delle foibe

Il Giorno del Ricordo celebrato in Parlamento e al sacrario di Basovizza 
Genova

Bimba morta, la mamma voleva la custodia

La donna accusata di omicidio aveva chiesto l’affidamento delle tre figlie 
Le sfide

L’asse Meloni-Merz agita Macron che rilancia su Eurobond e AI

Il presidente francese: 1.200 miliardi di debito comune per cambiare marcia 