Una vita regolare in un mondo delirante 

Quale terapia?

Esperienze psicotiche si trovano nei disturbi dell’umore, per periodi limitati, nell’abuso di sostanze e nello spettro della schizofrenia, in cui tendono a essere molto più persistenti. La persona può condurre una vita regolare pur vivendo in un suo mondo delirante, perlopiù persecutorio. I trattamenti possono essere più efficaci per i disturbi periodici e si basano su farmaci antipsicotici talvolta in associazione a stabilizzanti dell’umore. In certi casi si consigliano terapie iniettive, che hanno un livello di accettazione e aderenza superiore, con effetto che può durare uno, tre o sei mesi. Spesso le persone con disturbi psicotici non hanno consapevolezza del loro stato e del bisogno di terapie.