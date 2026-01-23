VaiOnline
La proposta.
24 gennaio 2026 alle 00:12

Una società esterna per le manutenzioni 

Si ritarda un anno, poi spesso anche quello successivo. Alcune volte per mancanza di risorse, altre per la volontà di risparmiare. Risultato: spesso la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi comunali (che spetta alle associazioni che li gestiscono in concessione) non si fa. E così da ordinari, quegli interventi di manutenzione diventano straordinari. E, quindi, in capo all’amministrazione. Cioè, ai cittadini. Domanda: come è possibile che il Comune non riesca a controllare? La ragione va cercata nello cronica carenza di organico degli uffici: col personale ridotto all’osso, l’amministrazione è in affanno, dovendo sbrigare innanzitutto le priorità (i servizi al cittadino). Ecco allora che finché non si riuscirà a ripristinare l’organico degli uffici, sarà una società esterna incaricata dal Comune a svolgere tutte le verifiche sullo stato delle manutenzioni degli impianti. Questo l’obiettivo della mozione (approvata all’unanimità in Consiglio) della commissione Sport. «Durante i sopralluoghi che abbiamo fatto con la commissione», spiega il presidente Michele Boero, «abbiamo visto che la manutenzione di molti impianti è un problema. Partendo da qui», spiega ancora Boero, «l’idea di affidare a una società esterna, in via provvisoria e finché non si risolve il problema della carenza di organico degli uffici, il controllo sulle manutenzioni degli impianti». ( ma. mad. )

