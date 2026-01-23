VaiOnline
Il caso.
24 gennaio 2026 alle 00:14

Crans-Montana, Moretti è libero Meloni: indignata. Tajani: oltraggio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il tribunale di Sion, in Svizzera, ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, il titolare del night di Crans-Montana andato a fuoco causando la morte di quarantuno persone e il ferimento di 116. Un amico ha pagato per lui la cauzione di 200mila franchi. La politica italiana reagisce in modo durissimo. La premier Giorgia Meloni: «Sono indignata, il Governo chiederà conto alle autorità svizzere». Il ministro degli Esteri Tajani parla di «oltraggio alle famiglie». Salvini: «Vergogna!».

l a pagina 15

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il ciclone

Stop alle code in auto: la Statale 195 riaprirà entro oggi (o domani)

Le limitazioni: divieto di sorpasso e limite di velocità a 50 chilometri orari 
Enrico Fresu
Il confronto.

«Pioggia intensa ma diluita nel tempo»

Tania Careddu
Dopo il ciclone

Detriti nell’Omodeo, pulizie in ritardo

I Comuni non hanno fatto in tempo a raccogliere il materiale: ora è sott’acqua 
Serafino Corrias
Intervista su Videolina all’ex presidente di Sogaer

«L’aeroporto di Cagliari deve restare pubblico nell’interesse dei sardi»

Per Luciano Ticca i fondi privati perseguono solo l’obiettivo degli utili 
Nicola Scano
L’iniziativa

Programma US, la scuola delle imprese

Ieri la consegna dei diplomi Sda Bocconi per i trenta iscritti ai corsi di alta formazione 
Michele Ruffi
Regione

Manovra, è scontro: veleni sulla sanità

Il centrodestra: in due anni solo scelte sbagliate. Chessa (FI): Todde lasci l’interim 
La festa

Un samba contro la violenza

A Lanusei patto tra associazioni: «Restituiamo il Carnevale alle famiglie» 
Simone Loi
Il ministro Valditara visita la scuola istituto comprensivo Sorelle Agazzi,27 Maggio 2024, Ansa/Andrea Fasani
Il ministro Valditara visita la scuola istituto comprensivo Sorelle Agazzi,27 Maggio 2024, Ansa/Andrea Fasani
Il caso

Campagna per il “No” nel liceo di Cagliari: il caso in Parlamento

Giustizia: interrogazione di Deidda (FdI) sull’incontro al De Sanctis col pm Vacca 
Francesco Pinna
L’accordo

Einstein Telescope, decisione entro il 2027

Bernini: «Lula priorità strategica per l’Italia e chance epocale per l’Europa» 