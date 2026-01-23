Crans-Montana, Moretti è libero Meloni: indignata. Tajani: oltraggio 

Il tribunale di Sion, in Svizzera, ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, il titolare del night di Crans-Montana andato a fuoco causando la morte di quarantuno persone e il ferimento di 116. Un amico ha pagato per lui la cauzione di 200mila franchi. La politica italiana reagisce in modo durissimo. La premier Giorgia Meloni: «Sono indignata, il Governo chiederà conto alle autorità svizzere». Il ministro degli Esteri Tajani parla di «oltraggio alle famiglie». Salvini: «Vergogna!».

l a pagina 15