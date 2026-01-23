VaiOnline
L’iniziativa
24 gennaio 2026 alle 00:14

Programma US, la scuola delle imprese 

Ieri la consegna dei diplomi Sda Bocconi per i trenta iscritti ai corsi di alta formazione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Le regole per definire la giusta strategia aziendale, gli accorgimenti da seguire quando l’azienda cresce di dimensione, la sfida del passaggio generazionale, i numeri del bilancio da tenere sempre sotto controllo: il ciclo di lezioni dei docenti della Sda Bocconi per Programma US ha abbracciato tutti gli argomenti e le fasi che costituiscono la vita d’impresa, quella che manager e imprenditori affrontano tutti i giorni col loro lavoro.

Le lezioni

Da ottobre a gennaio, otto “moduli” di alta formazione della sede cagliaritana del gruppo L’Unione Sarda: ieri l’ultimo impegno in aula. Concluso con il rito dei diplomi di fine corso, consegnati dalla direttrice della Scuola d’impresa Marina Puricelli e da Sergio Zuncheddu: l’editore del gruppo L’Unione Sarda ha raccontato la sua esperienza imprenditoriale in vari settori produttivi, sottolineando l’importanza della sua formazione proprio nelle aule della Sda Bocconi.

Il successo

«Abbiamo visto un’aula molto numerosa, composta da trenta persone, con una ricchezza e una varietà di settori incredibile. Ma soprattutto era evidente il grande desiderio di confrontarsi», ha detto Marina Puricelli.

Nella masterclass di Programma US si sono ritrovate «persone di grande esperienza arrivate qui per apprendere, per migliorarsi e assimilare strumenti e logiche fondamentali in questi tempi per le piccole e medie imprese. Chi guida un’azienda sa che c’è bisogno di uno studio continuo: seguire questo corso li ha riportati a rivivere la tensione positiva e l’emozione di imparare cose nuove». Il bilancio del progetto è più che positivo: «Non sono state lezioni di teoria, abbiamo dato spunti concreti e immediatamente applicabili in contesti di piccole-medie dimensioni», ha concluso Puricelli.

Le prospettive

Il primo corso della Sda Bocconi dedicato alla crescita di manager e imprenditori sardi si chiude, ma «l’alta formazione di Programma US prosegue anche nei prossimi mesi con le lezioni curate da Politecnico di Milano e Università di Cagliari. E per il futuro stiamo già pensando a un nuovo ciclo con i docenti di Sda Bocconi», fa sapere il direttore generale del gruppo L’Unione Sarda Lia Serreli.

Le altre lezioni

All’inizio di febbraio è in programma il secondo appuntamento con i docenti del Politecnico di Milano. Dopo le lezioni sull’evoluzione del marketing ai tempi dell’Intelligenza artificiale – tenute dal docente Lucio Lamberti - ci saranno i moduli su turismo innovativo, sull’agribusiness e sulla valorizzazione dell’artigianato locale, oltre a tante altre lezioni di approfondimento sui temi-chiave per le imprese.

Al calendario si aggiungeranno anche i seminari – su argomenti specifici dedicati alle mercato sarda, dal giuslavorismo alla transizione energetica e alla sostenibilità – dell’università di Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il ciclone

Stop alle code in auto: la Statale 195 riaprirà entro oggi (o domani)

Le limitazioni: divieto di sorpasso e limite di velocità a 50 chilometri orari 
Enrico Fresu
Il confronto.

«Pioggia intensa ma diluita nel tempo»

Tania Careddu
Dopo il ciclone

Detriti nell’Omodeo, pulizie in ritardo

I Comuni non hanno fatto in tempo a raccogliere il materiale: ora è sott’acqua 
Serafino Corrias
Intervista su Videolina all’ex presidente di Sogaer

«L’aeroporto di Cagliari deve restare pubblico nell’interesse dei sardi»

Per Luciano Ticca i fondi privati perseguono solo l’obiettivo degli utili 
Nicola Scano
Regione

Manovra, è scontro: veleni sulla sanità

Il centrodestra: in due anni solo scelte sbagliate. Chessa (FI): Todde lasci l’interim 
La festa

Un samba contro la violenza

A Lanusei patto tra associazioni: «Restituiamo il Carnevale alle famiglie» 
Simone Loi
Il ministro Valditara visita la scuola istituto comprensivo Sorelle Agazzi,27 Maggio 2024, Ansa/Andrea Fasani
Il ministro Valditara visita la scuola istituto comprensivo Sorelle Agazzi,27 Maggio 2024, Ansa/Andrea Fasani
Il caso

Campagna per il “No” nel liceo di Cagliari: il caso in Parlamento

Giustizia: interrogazione di Deidda (FdI) sull’incontro al De Sanctis col pm Vacca 
Francesco Pinna
L’accordo

Einstein Telescope, decisione entro il 2027

Bernini: «Lula priorità strategica per l’Italia e chance epocale per l’Europa» 