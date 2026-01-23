Programma US, la scuola delle imprese 

Le regole per definire la giusta strategia aziendale, gli accorgimenti da seguire quando l’azienda cresce di dimensione, la sfida del passaggio generazionale, i numeri del bilancio da tenere sempre sotto controllo: il ciclo di lezioni dei docenti della Sda Bocconi per Programma US ha abbracciato tutti gli argomenti e le fasi che costituiscono la vita d’impresa, quella che manager e imprenditori affrontano tutti i giorni col loro lavoro.

Le lezioni

Da ottobre a gennaio, otto “moduli” di alta formazione della sede cagliaritana del gruppo L’Unione Sarda: ieri l’ultimo impegno in aula. Concluso con il rito dei diplomi di fine corso, consegnati dalla direttrice della Scuola d’impresa Marina Puricelli e da Sergio Zuncheddu: l’editore del gruppo L’Unione Sarda ha raccontato la sua esperienza imprenditoriale in vari settori produttivi, sottolineando l’importanza della sua formazione proprio nelle aule della Sda Bocconi.

Il successo

«Abbiamo visto un’aula molto numerosa, composta da trenta persone, con una ricchezza e una varietà di settori incredibile. Ma soprattutto era evidente il grande desiderio di confrontarsi», ha detto Marina Puricelli.

Nella masterclass di Programma US si sono ritrovate «persone di grande esperienza arrivate qui per apprendere, per migliorarsi e assimilare strumenti e logiche fondamentali in questi tempi per le piccole e medie imprese. Chi guida un’azienda sa che c’è bisogno di uno studio continuo: seguire questo corso li ha riportati a rivivere la tensione positiva e l’emozione di imparare cose nuove». Il bilancio del progetto è più che positivo: «Non sono state lezioni di teoria, abbiamo dato spunti concreti e immediatamente applicabili in contesti di piccole-medie dimensioni», ha concluso Puricelli.

Le prospettive

Il primo corso della Sda Bocconi dedicato alla crescita di manager e imprenditori sardi si chiude, ma «l’alta formazione di Programma US prosegue anche nei prossimi mesi con le lezioni curate da Politecnico di Milano e Università di Cagliari. E per il futuro stiamo già pensando a un nuovo ciclo con i docenti di Sda Bocconi», fa sapere il direttore generale del gruppo L’Unione Sarda Lia Serreli.

Le altre lezioni

All’inizio di febbraio è in programma il secondo appuntamento con i docenti del Politecnico di Milano. Dopo le lezioni sull’evoluzione del marketing ai tempi dell’Intelligenza artificiale – tenute dal docente Lucio Lamberti - ci saranno i moduli su turismo innovativo, sull’agribusiness e sulla valorizzazione dell’artigianato locale, oltre a tante altre lezioni di approfondimento sui temi-chiave per le imprese.

Al calendario si aggiungeranno anche i seminari – su argomenti specifici dedicati alle mercato sarda, dal giuslavorismo alla transizione energetica e alla sostenibilità – dell’università di Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA