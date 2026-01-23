Un samba contro la violenza 

Un’idea risonante. In punta di tamburo. Carnevale di libertà, gioia condivisa e creatività. Samba per curare le ferite, scacciare i brutti ricordi. Samba da ballare tutti insieme. Sarà una festa di colori e suoni, bimbi felici e sorrisi. Metti una sera in piazza i ragazzi di Lavori in Corso, organizzatori della kermesse, l’energia e le idee dei Mistura Fluo, ensemble di percussioni, le braccia larghe della Scuola Civica. Il gioco è fatto. Ritmi in stile batucada , giocosità carioca ai piedi del Gennargentu. Con i carri sfilerà la gioia di famiglie e giovani a vivere insieme la festa, senza paura, con entusiasmo e leggerezza.

La proposta

«L’idea è quella di riportare il Carnevale alla sua dimensione più autentica – spiegano da Lavori in Corso - restituendolo alle famiglie come momento di incontro, serenità e divertimento. Una scelta nata dalla volontà di invertire la tendenza che ha visto il Carnevale spesso associato a eccessi ed episodi di violenza». Festa dev’essere e barulho sarà. Mistura Fluo, diretti da Alberto Coda, ad aprire la sfilata, Lavori in Corso alla regia, loro che da tre anni il Carnevale l’hanno riesumato e rianimato e ora provano a fare il salto di qualità. E poi Sandro Murru dietro i piatti, musica, frittelle e coriandoli.

La sigla

A forza di pestare nascono buone idee e a volte una canzone. “Di mille colori” vuole essere il brano ufficiale del Carnevale. Per cantare insieme, comunità che si ritrova. In un paese aperto ai vicini di coriandoli e oltre. Il testo porta la firma di Francesco Manca (Vapore 36, non certo un pivello), arrangiamenti di Lorenzo Lepori, voci di Cristina Mastinu e Mistura Fluo. «Cosa c’è di più bello che cantare tutti insieme, lasciandosi travolgere dalla musica e dai colori del Carnevale?», dice Alberto Coda. Il brano si può ascoltare sui canali social di Mistura Fluo, Scuola Civica e Lavori in Corso. «Il nostro augurio – dice Moris Deplano, membro fondatore del gruppo – è quello di portare più gente possibile nelle strade».

Coriandoli

Lavori in Corso nasce a luglio 2023 dall’iniziativa di un gruppo di lanuseini, legati al Carnevale e con tanta esperienza nella realizzazione di carri allegorici. Hanno radici e guardano avanti. Negli anni hanno animato le feste di Lanusei con stand, musica e eventi, con l’obiettivo di raccogliere fondi e costruire nel tempo un progetto solido e condiviso. Il Carnevale è al centro del loro progetto.

«Stiamo coinvolgendo le scuole – osserva Giulia Musto, presidente di Lavori in Corso – incentivando la partecipazione con premi pensati per il mondo scolastico, come buoni per gite o materiale didattico. Come da tradizione, saranno inoltre presenti i concorsi a premi per i carri allegorici e per i gruppi mascherati».

Lo spirito più vero del Carnevale, se evocato da mille voci, potrebbe davvero manifestarsi. L’appuntamento è per 14 febbraio, San Valentino. Il santo è quello giusto, i ragazzi sono pronti, per un giorno la piazza è l’ombelico del mondo. Loro stanno già ballando.

