Una slitta carica di regali per i bimbi del Microcitemico 

Pacchi regalo raccolti nel territorio e donati ai piccoli pazienti degli ospedali di Cagliari. Un’idea di Roberto Melis, 37 anni, residente a Goni dal 2016, che con due colleghi ha dato vita a una grande iniziativa solidale dedicata ai bambini ricoverati. Oltre 400 i doni raccolti e distribuiti. «Un progetto a cui pensavo da tempo», racconta Roberto Melis, «e finalmente sono riuscito a realizzarlo». Al suo fianco, fin dall’inizio, Samuele Sulis e Ilario Balloi, colleghi con cui ha condiviso ogni fase dell’organizzazione. Non sono mancate le difficoltà, soprattutto sul fronte delle autorizzazioni, superate anche grazie ai responsabili dell’azienda per cui lavora, la G.S.A. Fondamentale è stata la risposta del territorio. Una semplice locandina ha innescato una straordinaria gara di solidarietà: dal circondario sono arrivati a Goni giochi e doni in quantità inattesa. Hanno contribuito anche colleghi di Sassari e persone dalla Penisola. Il risultato ha superato le previsioni: oltre 400 regali raccolti. I primi doni sono stati consegnati ai bambini della pediatria dell’ospedale Microcitemico. L’elevato numero di regali ha permesso di estendere l’iniziativa anche al Brotzu. Ogni bambino ha ricevuto quattro, cinque, in alcuni casi sei regali, trasformando una giornata di ricovero in un momento di gioia. «Vedere il sorriso dei bambini e dei loro genitori è qualcosa che non si dimentica». Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla dottoressa Cinzia Zedda, coordinatrice del Microcitemico di Cagliari, per la disponibilità e il supporto.

