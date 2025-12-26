VaiOnline
Goni.
27 dicembre 2025 alle 00:11

Una slitta carica di regali per i bimbi del Microcitemico 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Pacchi regalo raccolti nel territorio e donati ai piccoli pazienti degli ospedali di Cagliari. Un’idea di Roberto Melis, 37 anni, residente a Goni dal 2016, che con due colleghi ha dato vita a una grande iniziativa solidale dedicata ai bambini ricoverati. Oltre 400 i doni raccolti e distribuiti. «Un progetto a cui pensavo da tempo», racconta Roberto Melis, «e finalmente sono riuscito a realizzarlo». Al suo fianco, fin dall’inizio, Samuele Sulis e Ilario Balloi, colleghi con cui ha condiviso ogni fase dell’organizzazione. Non sono mancate le difficoltà, soprattutto sul fronte delle autorizzazioni, superate anche grazie ai responsabili dell’azienda per cui lavora, la G.S.A. Fondamentale è stata la risposta del territorio. Una semplice locandina ha innescato una straordinaria gara di solidarietà: dal circondario sono arrivati a Goni giochi e doni in quantità inattesa. Hanno contribuito anche colleghi di Sassari e persone dalla Penisola. Il risultato ha superato le previsioni: oltre 400 regali raccolti. I primi doni sono stati consegnati ai bambini della pediatria dell’ospedale Microcitemico. L’elevato numero di regali ha permesso di estendere l’iniziativa anche al Brotzu. Ogni bambino ha ricevuto quattro, cinque, in alcuni casi sei regali, trasformando una giornata di ricovero in un momento di gioia. «Vedere il sorriso dei bambini e dei loro genitori è qualcosa che non si dimentica». Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla dottoressa Cinzia Zedda, coordinatrice del Microcitemico di Cagliari, per la disponibilità e il supporto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

I timori per il futuro di Alghero: «Ricavi bassi, si rischia il ridimensionamento»

«Non svendiamo i nostri scali, la gestione pubblica funziona»

L’ex manager di Sogeaal: progetto illegittimo, i fondi di investimento sono attratti solo dagli utili  
Al. Car.
Le previsioni

Fine anno con allerta meteo e temporali

Maltempo nell’ultimo weekend del 2025 ma le temperature non saranno rigide 
Riccardo Spignesi
La storia

Una famiglia in festa: «Il nostro primo Natale con le tre gemelline»

A Guasila palloncini, mazzi di fiori e tanta gioia per Bianca, Camilla e Carlotta 
Paolo Carta
Il furto di Natale

Saccheggiata la mensa dei poveri

Rubati prosciutti, agnelli e maialetti. Le Vincenziane di Olbia costrette a fermarsi 
Tania Careddu
L’intervista

«C’è un assalto eolico insensato e senza regole, così si distrugge l’Isola»

Elena Pinna, attivista del movimento “Surra”: «I comitati hanno spinto i sardi a ribellarsi» 
Lorenzo Piras
Legge di bilancio

Manovra blindata, martedì l’ok

Dopo 63 giorni al Senato arriva alla Camera il testo da 22,3 miliardi 
Il lutto

Muore a cento anni Maria Sole Agnelli

Sorella e confidente dell’Avvocato, amò la politica, la cultura, i cavalli e la Juve 
Pordenone

Il vento lo strappa dalla seggiovia: è grave

La rete di protezione si solleva, si impiglia nella scarpa e lo trascina giù 