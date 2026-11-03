SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
L’iniziativa.
04 novembre 2026 alle 00:32

Una sedia rossa vuota nell’aula del Consiglio comunale  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Da ieri c’è un posto in più nell’Aula consiliare. E nessuno lo occuperà. È una sedia rossa, con sopra una targa: “Per tutte le donne a cui è stata tolta la voce, la libertà e la vita”. Sulla seduta, una rosa rossa. Così il Comune di Quartu aderisce all’iniziativa nazionale “Posto occupato”, in occasione del primo Consiglio comunale di novembre. Il “Posto occupato” è una campagna virale nata in Italia nel 2013 e ormai diffusa in tutto il Paese: una sedia rossa lasciata libera in cinema, teatri, uffici, scuole, per mantenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica sul fenomeno della violenza di genere.La sedia è stata posizionata nella Sala dell’Affresco dell’Ex Convento dei Cappuccini, sede provvisoria del Consiglio mentre sono in corso i lavori di restyling del palazzo municipale. «È un posto che rimane vuoto, ma che parla. Parla delle donne alle quali la violenza ha strappato il futuro, dei sogni interrotti. È il simbolo di un’assenza che non possiamo ignorare e di una memoria che abbiamo il dovere di custodire», dice l’assessora comunale alle Politiche di genere Marcella Marini. Aggiunge il presidente del Consiglio Tonio Pani: «Uno dei messaggi più importanti che questo Consiglio possa custodire, quello di tutte le donne alle quali la violenza ha tolto per sempre la possibilità di far sentire la propria voce. Facciamo in modo che quel silenzio non diventi mai indifferenza».( f.l. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sulcis Iglesiente

Santa Barbara, il Cammino in un’app

l Scano
La visita

Sardegna, hub di conoscenza I rettori: «Una sfida per tutti»

Olbia investe sull’innovazione: «Modello da esportare» 
Caterina De Roberto
Continuità, la Giunta: «Pronti a riaffidare il servizio». L’ex assessore: «Regole insostenibili, era chiaro da subito»

Aeroitalia, addio possibile solo da maggio

Prima di 180 giorni il vettore non può lasciare, poi sette mesi di assegnazione provvisoria 
Alessandra Carta
Turismo

Fede e tecnologia,  il nuovo cammino di Santa Barbara

Un’app, credenziali digitali e mappe virtuali Così il percorso minerario entra nel futuro 
Andrea Scano