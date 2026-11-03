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04 novembre 2026 alle 00:34

Caritas, report sulla povertà degli anziani 

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“Silver Poverty. La povertà degli anziani”. È il titolo del report su povertà ed esclusione sociale in Sardegna che sarà presentato lunedì prossimo a Oristano, nella sala consiliare della Provincia, dalla delegazione regionale della Caritas. Unitamente sarà illustrato il X Rapporto annuale 2026. L’evento si colloca in vista della X Giornata Mondiale dei Poveri, che si celebrerà domenica 15 novembre 2026 ed è accompagnata dal messaggio del Papa «Il Signore è il rifugio del povero».
Il focus del Report di quest’anno è dedicato alla povertà della terza e quarta età. La scelta non è casuale: la Sardegna è una delle regioni più longeve d’Italia, ma anche una di quelle in cui l’invecchiamento procede più rapidamente. «Con il Rapporto annuale – si legge in una nota - si sposta lo sguardo alle risposte concrete: attraverso storie, progetti ed esperienze, le persone anziane vengono mostrate non in una fase di tramonto, ma come risorsa, esperienza e presenza d'amore preziosa per la comunità». Un documento fondamentale «per comprendere a fondo le vulnerabilità ma anche le energie del territorio, ricordando che l’ascolto Caritas non si limita all'attenzione ai bisogni, ma si concretizza nella cura e nell'accompagnamento verso percorsi di riscatto e speranza».

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