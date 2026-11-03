Insediato il tavolo “Nuove Generazioni” 

Trasformare i giovani nati o cresciuti nell'Isola da genitori stranieri da destinatari passivi di politiche di accoglienza a veri e propri attori della programmazione istituzionale. È l’obiettivo del Tavolo permanente “G2 – Nuove Generazioni” insediato ieri nella sede dell’assessorato al Lavoro e istituito all’interno della Consulta per l’Immigrazione. Il nuovo organismo affiancherà la Giunta con funzioni consultive e propositive, offrendo ai nuovi cittadini un canale stabile di ascolto e partecipazione civica su temi cruciali quali l'istruzione, l'inserimento lavorativo, la coesione sociale e l'innovazione interculturale.

L’incontro di ieri – si legge in una nota della Regione – «è stato caratterizzato da una straordinaria energia e da una significativa volontà di partecipazione da parte dei 15 componenti, tutti di età compresa tra i 19 e i 33 anni, selezionati tramite Avviso pubblico per garantire la massima rappresentanza etnica, di genere e territoriale».

Ha aperto i lavori l'assessora Desirè Manca, che ha sottolineato il valore politico e la portata strategica di questo percorso: «Con l'insediamento del tavolo permanente la Regione riconosce alle giovani donne e ai giovani uomini di seconda generazione il diritto di partecipare attivamente alla costruzione delle politiche riguardanti il loro presente e il loro futuro».

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