Santa Barbara, il Cammino in un’app 

Un’app digitale, una fidelity card per usufruire di servizi personalizzati e una mappatura tridimensionale per percorre virtualmente il Cammino di Santa Barbara. Sono questi i nuovi servizi presentanti da Fondazione e Regione che catapultano il percorso minerario del Sulcis-Iglesiente nel futuro offrendo ai pellegrini di tutto il mondo un’esperienza immersiva di ultima generazione. «La tecnologia - ha detto il presidente della Fondazione, Mauro Usai – ci aiuta a rendere questo patrimonio sempre più accessibile».

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