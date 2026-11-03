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Sulcis Iglesiente
04 novembre 2026 alle 00:34

Santa Barbara, il Cammino in un’app 

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Un’app digitale, una fidelity card per usufruire di servizi personalizzati e una mappatura tridimensionale per percorre virtualmente il Cammino di Santa Barbara. Sono questi i nuovi servizi presentanti da Fondazione e Regione che catapultano il percorso minerario del Sulcis-Iglesiente nel futuro offrendo ai pellegrini di tutto il mondo un’esperienza immersiva di ultima generazione. «La tecnologia - ha detto il presidente della Fondazione, Mauro Usai – ci aiuta a rendere questo patrimonio sempre più accessibile».

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