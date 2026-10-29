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Sant’Antioco.
30 ottobre 2026 alle 00:14

Una rotatoria in piazza Umberto intorno alla statua di Druso 

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L’amministrazione comunale di Sant’Antioco, in collaborazione con il Comando di Polizia locale, sta predisponendo una modifica della circolazione stradale in piazza Umberto, finalizzata a migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico.

«Il nuovo assetto prevede l’istituzione di una circolazione a senso rotatorio attorno alla statua di Druso minore - ha detto il comandante Stefano Argiolas - che consentirà ai veicoli provenienti da via Eleonora d’Arborea, corso Vittorio Emanuele e via Baccarini di percorrere la nuova rotatoria e proseguire verso via Garibaldi o via Azuni, evitando manovre difficoltose e potenzialmente pericolose. L’intervento permetterà inoltre di agevolare il transito dei mezzi del trasporto pubblico urbano e di rendere più ordinata la circolazione in uno dei punti centrali della viabilità cittadina”. La modifica rientra in un programma più ampio di interventi sulla sicurezza stradale che prevede, tra le altre cose, la prossima introduzione del limite di velocità di 30 chilometri in diverse vie del centro. «L’obiettivo - ha detto il comandante - è quello di ridurre la velocità dei veicoli, prevenire gli incidenti e garantire una maggiore sicurezza a tutti gli utenti della strada, con particolare attenzione a pedoni e a categorie vulnerabili». (s. g.)

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