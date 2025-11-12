Una raccolta di fondi per aiutare i figli di Attilio Mocci 

A Guspini il cuore solidale batte forte. Organizzata una raccolta fondi per i due figli di Attilio Mocci, il 49enne allevatore di Guspini che ha perso la vita il 3 novembre scorso in un tragico incidente sulla Provinciale 65, poco fuori dal centro abitato di Guspini, mentre rientrava in paese per festeggiare il compleanno del figlio più piccolo.

A pochi giorni dalla tragedia, gli amici di sempre hanno deciso di trasformare il dolore in solidarietà, lanciando una raccolta su GoFundMe intitolata "Sosteniamo i figli di Attilio" per aiutare i due figli rimasti senza il loro papà. In meno di due giorni sono stati raccolti oltre 8.200 euro, e la cifra – secondo il trend delle donazioni – è destinata a crescere, con il traguardo dei 10mila euro ormai a portata di mano e con donazioni record anche di 500 euro.

A organizzare la raccolta fondi gli amici dello scomparso, che hanno designato Giovanna Mocci, sorella dello scomparso, quale beneficiaria. «Quel lunedì tutto è finito nel modo più tragico: nessuna pizza, nessun compleanno da festeggiare, nessuna candelina da spegnere per il suo bambino, nessun brindisi. In un istante il buio, la disperazione in tutti coloro che gli hanno voluto bene», racconta Katiuscia Sarritzu, portavoce del gruppo di amici. «Attilio era un ragazzo con due grandi amori: la campagna e i suoi due figli. Lo scopo di questa raccolta è quello di cercare di alleggerire questo carico che per due ragazzini è insostenibile in questo momento. È un gesto d’amore per sostenerli, regalando loro un po’ di serenità in un momento così drammatico, in cui, oltre all’immenso dolore, devono affrontare anche spese urgenti».

