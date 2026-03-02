VaiOnline
Serie A.
03 marzo 2026

Una prodezza di Odgaard fa felice il Bologna a Pisa 

Pisa 0

Bologna 1

Pisa (3-5-2) : Nicolas; Calabresi (25’ st Canestrelli), Caracciolo (45’ st Iling-Junior), Coppola; Leris, Marin, Aebischer, Hojholt (25’ st Piccinini), Angori (17’ st Cuadrado), Moreo, Durosinmi (17’ st Stoijlkovic). Allenatore Hiljemark.

Bologna (4-3-3) : Skorupski; Zortea, Lucumi, Vitik, Joao Mario (28’ st De Silvestri); Moro, Sohm (17’ st Odgaard), Freuler; Bernardeschi (17’ st Orsolini), Castro, Cambiaghi (28’ st Rowe). Allenatore Italiano.

Arbitro : Feliciani di Teramo.

Rete : st 45’ Odgaard.

Note : espulso Fini (team manager Bologna); ammoniti Freuler, Lucumi.

Pisa. Alla fine la vince Odgaard, ma il Bologna ringraziare soprattutto Skorupski e Zortea se è riuscito a battere il Pisa allo scadere. I toscani, infatti, avrebbero meritato molto di più. È il Bologna però a prendersi il bottino al termine di un match che ha giocato maluccio e che in più di una circostanza ha rischiato di perdere, un monumento per Zortea che ha tolto un pallone dalla porta su colpo di testa di Stoijlkovic. Il Bologna riesce solo a difendersi, i padroni di casa ci credono. Italiano prova a rimescolare le carte con l'ingresso di Orsolini e Odgaard e proprio il danese estrae dal cilindro il colpo da tre punti: il suo sinistro micidiale dai 20 metri al 90' si insacca all'incrocio dei pali. Cala il sipario con la quinta vittoria consecutiva del Bologna tra campionato e Europa League.

