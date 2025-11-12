VaiOnline
Santa Gilla.
13 novembre 2025 alle 00:36

Una passeggiata per scoprire la Quarta Regia  in compagnia delle progettiste e dell’Aidia 

Alla scoperta del nuovo parco della Quarta Regia con le professioniste che lo hanno co-progettato. È quanto propone la sezione cagliaritana dell’associazione italiana donne ingegneri e architetti (Aidia) per sabato 15 novembre, dalle 15.30 alle 18.30.

Ci sarà una passeggiata alla scoperta di un paesaggio che ha saputo rigenerarsi, tornando a essere un luogo vivo, accogliente e legato alla memoria della città e inserito nella zona umida di Santa Gilla. «Una città più sicura, sostenibile e orientata al benessere collettivo è possibile solo attraverso politiche urbanistiche più inclusive», sottolinea Valentina Carboni, ingegnera e presidente di Aidia Cagliari.

