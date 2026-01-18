VaiOnline
Sardara.
18 gennaio 2026 alle 01:11

Una nuova cartellonistica nelle zone turistiche del paese 

Ci sarà una nuova cartellonistica turistica a guidare i visitatori tra le strade di Sardara e delle terme di Santa Mariaquas.

Il progetto di circa 30 mila euro, fondi di bilancio comunale, punta ad eliminare i vecchi pannelli illustrativi per lasciare il posto ad altri innovativi che illustreranno in modo più chiaro e in più lingue il patrimonio culturale della cittadina termale. È prevista la suddivisione del territorio in otto distretti, ognuno contrassegnato dal nome e dal monumento iconico più rappresentativo. Si tratta del santuario nell’area termale della patrona della diocesi di Ales Terralba, delle tre chiese nel centro abitato, del pozzo sacro nel villaggio nuragico di Sant’Anastasia, del castello di Eleonora di Arborea, del museo Villa Abbas, del lavatoio. «L’iniziativa – dice l’assessore al Turismo, Antonio Mameli – rientra in un più ampio sistema di orientamento volto alla valorizzazione dei siti, soprattutto è pensato per offrire ai nostri ospiti una visione d’insieme della cittadina e dei suoi principali luoghi di interesse. Con i suoi messaggi chiari e la posizione strategica, permetterà così una fruizione ordinata dello spazio urbano, scegliendo il percorso anche in base ai propri interess». (s. r.)

