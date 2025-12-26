VaiOnline
San Bartolomeo.
27 dicembre 2025 alle 00:11

Una nuova area verde al posto della fontana «È all’asciutto da mesi»  

Il Comune valuta se sostituirla o ripararla: il suo destino si conoscerà dopo le festività 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Addio alla storica fontana di piazza San Bartolomeo? La decisione definitiva non è stata ancora presa, tuttavia è assai probabile che la scenografica fontana, da sempre simbolo dell’omonimo rione cagliaritano, possa essere presto eliminata, previo parere favorevole dei residenti, per far spazio ad una nuova area verde. Ad annunciarlo, seppur con le dovute cautele, è l’assessora all’Ambiente, Luisa Giua Marassi.

«Si tratta», spiega l’esponente della Giunta Zedda, «di una fontana a ricircolo che ha presentato una forte perdita nella vasca, frutto anche di diversi atti vandalici, e che richiede un importante intervento strutturale per il quale il nostro Servizio si era già attivato e avrebbe voluto provvedere tempestivamente al ripristino. Nel procedimento, però, si è nel frattempo inserita una interlocuzione con gli abitanti del quartiere sulla opportunità di ripristinare la fontana oppure di sostituirla con una riqualificazione a verde. Le interlocuzioni verranno riavviate a breve». Il destino della fontana, all’asciutto da oltre 6 mesi, si conoscerà verosimilmente a gennaio, subito dopo le feste.

In un futuro non lontano, la fontana di San Bartolomeo potrebbe quindi sparire per sempre. Non tutti, però, sono d’accordo. Al contrario c’è chi vorrebbe rivederla subito in funzione. «È impensabile», polemizza l’ex consigliere comunale Marcello Polastri, scrittore e cultore della storia cittadina, «che il Servizio competente non abbia ancora ripristinato questa monumentale fontana che, spenta ormai da molti mesi, presenta grate divelte dai vandali e canali di scarico invasi dagli aghi di pino. Il quartiere di San Bartolomeo non è certo di serie zeta, ma va curato, come già richiesto in un esposto presentato tempo fa dal sottoscritto, perché fulcro della storia di Cagliari». Una storia che per Polastri andrebbe preservata e non certo cancellata.

Nota per il suo design a specchio, la fontana di piazza San Bartolomeo venne edificata dai carcerati di una colonia agricola nel 1857 in stile neoclassico e restaurata nei primi anni 90. Al suo interno racchiude un antico pozzo e un tempo era collegata alla vicina collina da un tunnel. Circondata da una vasca “a livello” e da grandi pini marittimi, è unica nel suo genere proprio per il suggestivo effetto scenico che (quando funzionava) scaturiva dall’acqua che le stava attorno. Attualmente, invece, è tristemente all’asciutto e versa, come detto, in stato di abbandono e degrado. Un vero peccato. Anche in chiave turistica.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

I timori per il futuro di Alghero: «Ricavi bassi, si rischia il ridimensionamento»

«Non svendiamo i nostri scali, la gestione pubblica funziona»

L’ex manager di Sogeaal: progetto illegittimo, i fondi di investimento sono attratti solo dagli utili  
Al. Car.
Le previsioni

Fine anno con allerta meteo e temporali

Maltempo nell’ultimo weekend del 2025 ma le temperature non saranno rigide 
Riccardo Spignesi
La storia

Una famiglia in festa: «Il nostro primo Natale con le tre gemelline»

A Guasila palloncini, mazzi di fiori e tanta gioia per Bianca, Camilla e Carlotta 
Paolo Carta
Il furto di Natale

Saccheggiata la mensa dei poveri

Rubati prosciutti, agnelli e maialetti. Le Vincenziane di Olbia costrette a fermarsi 
Tania Careddu
L’intervista

«C’è un assalto eolico insensato e senza regole, così si distrugge l’Isola»

Elena Pinna, attivista del movimento “Surra”: «I comitati hanno spinto i sardi a ribellarsi» 
Lorenzo Piras
Legge di bilancio

Manovra blindata, martedì l’ok

Dopo 63 giorni al Senato arriva alla Camera il testo da 22,3 miliardi 
Il lutto

Muore a cento anni Maria Sole Agnelli

Sorella e confidente dell’Avvocato, amò la politica, la cultura, i cavalli e la Juve 
Pordenone

Il vento lo strappa dalla seggiovia: è grave

La rete di protezione si solleva, si impiglia nella scarpa e lo trascina giù 