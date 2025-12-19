VaiOnline
Siliqua
20 dicembre 2025 alle 00:28

Una mostra natalizia all’insegna del riciclo 

Libri e giornali destinati al macero, inutili pezzi di legno e sughero, stoffa e materiali tessili ormai consunti, riprendono vita attraverso le sapienti mani delle componenti dell’associazione culturale “Le Camelie”.

Una realtà composta da quindici donne, che hanno messo a disposizione le loro competenze e per realizzare una mostra con oltre cento pezzi realizzati con materiali di riciclo, esposta nella bella chiesetta di San Sebastiano, di piazza Martiri. Un’iniziativa realizzata con la collaborazione della parrocchia di San Giorgio martire, di Siliqua.

«Tra le molte cose che stavano per essere consegnate al ritiro dei rifiuti, abbiamo notato che alcune potevano essere riciclate per diventare qualcosa di nuovo, d’importante – spiega Patrizia Longoni, presidente dell’associazione – Le opere esposte sono state realizzate in circa tre mesi dalle nostre socie. Tutto il materiale che compone la mostra, formato da pezzi di legno e ritagli di sughero, spartiti musicali ormai inutilizzati, libri destinati alla differenziata e dai volantini ormai scaduti dei supermercati, sono divenute opere che rappresentano lo spirito natalizio». La mostra rimarrà aperta fino al 23 dicembre. (a. c.)

