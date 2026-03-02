Una consulta dei giovani nella riserva di Tepilora 

Una Consulta dei giovani della riserva della biosfera. Il Parco naturale di Tepilora ha pubblicato un avviso per una manifestazione di interesse. L’obiettivo è coinvolgere i giovani del territorio negli organismi di governance e nello sviluppo delle attività connesse al riconoscimento, in modo da da dare attuazione alle direttive internazionali Unesco, che riconosce nei giovani i veri co-protagonisti del cambiamento e i custodi futuri del patrimonio naturale e culturale. Il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni è considerato un essenziale per la gestione delle Riserve della Biosfera. L’Unesco, infatti, promuove il passaggio dal concetto di “lavorare per i giovani” a quello di “lavorare con i giovani”, incentivando la creazione di spazi di consultazione dove le loro idee possano tradursi in azioni concrete.

La Consulta sarà costituita da 20 componenti. Sarà un organismo consultivo e propositivo (elaborazione di proposte progettuali, eventi e iniziative rivolte in particolare ai giovani del territorio). Possono presentare la domanda di partecipazione coloro che, alla data di scadenza del bando, siano in possesso dei seguenti requisiti: età tra i 16 e i 35 anni (compiuti). La candidatura dovrà pervenire via mail all’indirizzo protocollo@parcoditepilora.it entro venerdì 27 marzo 2026.

