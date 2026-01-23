VaiOnline
L’accordo
24 gennaio 2026 alle 00:13

Einstein Telescope, decisione entro il 2027 

Bernini: «Lula priorità strategica per l’Italia e chance epocale per l’Europa» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

ROMA. Accelerare il percorso decisionale per individuare entro il 2027 la sede che ospiterà l'Einstein Telescope, il futuro osservatorio per le onde gravitazionali che l'Italia si è candidata a ospitare in Sardegna. A quanto si apprende, la volontà di tempi più rapidi è emersa a margine del vertice intergovernativo Italia-Germania, in uno scambio di idee fra la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e la ministra federale della Ricerca, della Tecnologia e dello Spazio, Dorothee Bär.

Priorità

L'Einstein Telescope è una priorità strategica per l'Italia e una opportunità scientifica di portata epocale per l'Europa, ha osservato Bernini, che ha sottolineato il valore di una collaborazione con la Germania, che ha presentato due siti candidati a ospitare l'infrastruttura. Il candidato per l'Italia è l'area della miniera dismessa di Sos Enattos, che ha caratteristiche geofisiche e ambientali favorevoli per ospitare l'Einstein Telescope, riconosciute dalla comunità scientifica come una delle più adatte in Europa per la realizzazione di un laboratorio sotterraneo dedicato all'osservazione delle onde gravitazionali, grazie a livelli estremamente bassi di rumore sismico e antropico, condizioni che consentono prestazioni ottimali dell'infrastruttura. L'Einstein Telescope è una priorità anche per il governo federale tedesco, che sta valutando gli aspetti scientifici e i dati relativi alle due proposte di sede (una in Sassonia e una a Maastricht) per assumere nei prossimi mesi una decisione su base oggettiva.

La firma

Lo scorso 12 gennaio Italia e Germania hanno firmato dichiarazione di intenti per rafforzare la collaborazione in vista delle rispettive candidature a ospitare l'Einstein Telescope. In proposito, Bernini ha rilevato che la comunità scientifica internazionale indica l'opzione del doppio sito, basata su due interferometri a L, come la soluzione in grado di garantire i migliori risultati scientifici e di ridurre i rischi tecnologici e finanziari.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il ciclone

Stop alle code in auto: la Statale 195 riaprirà entro oggi (o domani)

Le limitazioni: divieto di sorpasso e limite di velocità a 50 chilometri orari 
Enrico Fresu
Il confronto.

«Pioggia intensa ma diluita nel tempo»

Tania Careddu
Dopo il ciclone

Detriti nell’Omodeo, pulizie in ritardo

I Comuni non hanno fatto in tempo a raccogliere il materiale: ora è sott’acqua 
Serafino Corrias
Intervista su Videolina all’ex presidente di Sogaer

«L’aeroporto di Cagliari deve restare pubblico nell’interesse dei sardi»

Per Luciano Ticca i fondi privati perseguono solo l’obiettivo degli utili 
Nicola Scano
L’iniziativa

Programma US, la scuola delle imprese

Ieri la consegna dei diplomi Sda Bocconi per i trenta iscritti ai corsi di alta formazione 
Michele Ruffi
Regione

Manovra, è scontro: veleni sulla sanità

Il centrodestra: in due anni solo scelte sbagliate. Chessa (FI): Todde lasci l’interim 
La festa

Un samba contro la violenza

A Lanusei patto tra associazioni: «Restituiamo il Carnevale alle famiglie» 
Simone Loi
Il ministro Valditara visita la scuola istituto comprensivo Sorelle Agazzi,27 Maggio 2024, Ansa/Andrea Fasani
Il ministro Valditara visita la scuola istituto comprensivo Sorelle Agazzi,27 Maggio 2024, Ansa/Andrea Fasani
Il caso

Campagna per il “No” nel liceo di Cagliari: il caso in Parlamento

Giustizia: interrogazione di Deidda (FdI) sull’incontro al De Sanctis col pm Vacca 
Francesco Pinna