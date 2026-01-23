Einstein Telescope, decisione entro il 2027 

ROMA. Accelerare il percorso decisionale per individuare entro il 2027 la sede che ospiterà l'Einstein Telescope, il futuro osservatorio per le onde gravitazionali che l'Italia si è candidata a ospitare in Sardegna. A quanto si apprende, la volontà di tempi più rapidi è emersa a margine del vertice intergovernativo Italia-Germania, in uno scambio di idee fra la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e la ministra federale della Ricerca, della Tecnologia e dello Spazio, Dorothee Bär.

Priorità

L'Einstein Telescope è una priorità strategica per l'Italia e una opportunità scientifica di portata epocale per l'Europa, ha osservato Bernini, che ha sottolineato il valore di una collaborazione con la Germania, che ha presentato due siti candidati a ospitare l'infrastruttura. Il candidato per l'Italia è l'area della miniera dismessa di Sos Enattos, che ha caratteristiche geofisiche e ambientali favorevoli per ospitare l'Einstein Telescope, riconosciute dalla comunità scientifica come una delle più adatte in Europa per la realizzazione di un laboratorio sotterraneo dedicato all'osservazione delle onde gravitazionali, grazie a livelli estremamente bassi di rumore sismico e antropico, condizioni che consentono prestazioni ottimali dell'infrastruttura. L'Einstein Telescope è una priorità anche per il governo federale tedesco, che sta valutando gli aspetti scientifici e i dati relativi alle due proposte di sede (una in Sassonia e una a Maastricht) per assumere nei prossimi mesi una decisione su base oggettiva.

La firma

Lo scorso 12 gennaio Italia e Germania hanno firmato dichiarazione di intenti per rafforzare la collaborazione in vista delle rispettive candidature a ospitare l'Einstein Telescope. In proposito, Bernini ha rilevato che la comunità scientifica internazionale indica l'opzione del doppio sito, basata su due interferometri a L, come la soluzione in grado di garantire i migliori risultati scientifici e di ridurre i rischi tecnologici e finanziari.

