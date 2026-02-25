Un racconto fotografico con gli ospiti della Caritas 

Un racconto fotografico, per sensibilizzare e stimolare la partecipazione attiva dell’intera comunità. Sabato, dalle 9.30 alle 20, l’Exma in via San Lucifero ospiterà la mostra-evento “La città si mostra”, promossa dalla Caritas diocesana nell’ambito del progetto Percorsi di speranza, inclusione e dialogo nelle città metropolitane per il Giubileo 2025, realizzato in collaborazione con Caritas italiana.

Immagini e volti che parlano di vite segnate dalla marginalità, tra memoria, speranza e futuro, per offrire uno sguardo nuovo su una realtà spesso invisibile e fraintesa. Le fotografie nascono da un laboratorio partecipativo che ha coinvolto persone senza dimora, operatori e volontari. Ogni scatto è diventato così una narrazione condivisa, capace di superare i pregiudizi e di promuovere un impegno comune, autentico e corresponsabile.

La mostra accompagnerà i visitatori in un vero e proprio percorso emotivo: ogni pannello trasformerà l’esperienza individuale in un racconto collettivo. Camminando tra le immagini, si potrà percepire la presenza reale delle persone ritratte e il loro vissuto, in un intreccio di sguardi che racconta ciò che è stato, ciò che si è perso e ciò che continua a resistere.

«Guardare queste fotografie», è evidenziato nella nota di presentazione della mostra-evento, «significa incontrare chi le ha scattate: non semplici ritratti di una condizione sociale, ma finestre su vite reali, che invitano a partecipare, sentire e condividere. Un’occasione per ritrovarsi come comunità e riscoprire il valore della dignità e della speranza».

