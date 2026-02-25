VaiOnline
Exma.
25 febbraio 2026 alle 01:06

Un racconto fotografico con gli ospiti della Caritas 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un racconto fotografico, per sensibilizzare e stimolare la partecipazione attiva dell’intera comunità. Sabato, dalle 9.30 alle 20, l’Exma in via San Lucifero ospiterà la mostra-evento “La città si mostra”, promossa dalla Caritas diocesana nell’ambito del progetto Percorsi di speranza, inclusione e dialogo nelle città metropolitane per il Giubileo 2025, realizzato in collaborazione con Caritas italiana.

Immagini e volti che parlano di vite segnate dalla marginalità, tra memoria, speranza e futuro, per offrire uno sguardo nuovo su una realtà spesso invisibile e fraintesa. Le fotografie nascono da un laboratorio partecipativo che ha coinvolto persone senza dimora, operatori e volontari. Ogni scatto è diventato così una narrazione condivisa, capace di superare i pregiudizi e di promuovere un impegno comune, autentico e corresponsabile.

La mostra accompagnerà i visitatori in un vero e proprio percorso emotivo: ogni pannello trasformerà l’esperienza individuale in un racconto collettivo. Camminando tra le immagini, si potrà percepire la presenza reale delle persone ritratte e il loro vissuto, in un intreccio di sguardi che racconta ciò che è stato, ciò che si è perso e ciò che continua a resistere.

«Guardare queste fotografie», è evidenziato nella nota di presentazione della mostra-evento, «significa incontrare chi le ha scattate: non semplici ritratti di una condizione sociale, ma finestre su vite reali, che invitano a partecipare, sentire e condividere. Un’occasione per ritrovarsi come comunità e riscoprire il valore della dignità e della speranza».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il report

Vittime della strada: Isola maglia nera

Tasso di mortalità, primato nazionale. Un’app per segnalare le strade a rischio 
Alessandra Ragas
La tragedia di Sestu

Lacrime e preghiere per il piccolo Lorenzo

Il dolore della madre che accarezza la bara bianca: «Non è giusto» 
Sara Marci
Per la fusione degli scali sardi la Giunta mette sul piatto altri 30 milioni, oltre i 250 già spesi negli ultimi decenni

Aeroporti, i soldi li mette solo la Regione

Nelle pieghe della privatizzazione emerge ancora una volta l’enorme esborso di denaro pubblico 
Alessandra Carta
Conti pubblici

Stop al congedo paritario, opposizione in rivolta

La maggioranza affossa la proposta alla Camera: «Costa troppo, 4 miliardi» 
Roma

Furti a Termini, indagati 21 tra agenti e carabinieri

Alla Coin pagavano la merce con pochi euro: la complicità di una cassiera infedele 