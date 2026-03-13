Un progetto contro lo spreco alimentare 

Istituire un organismo partecipativo per orientare, accompagnare e valutare le politiche alimentari metropolitane. Questo l’obiettivo del “Forum del Cibo” della Città Metropolitana presentato ieri.

«Uno spazio permanente di confronto tra istituzioni, enti del terzo settore, operatori economici, mondo della scuola, associazioni e cittadini», ha spiegato Rachele Garau, consigliera metropolitana con delega alla Pianificazione Strategica. «Tra gli obiettivi, il contrasto allo spreco alimentare, l’educazione a stili di vita sani e la riduzione dell’impatto ambientale lungo la filiera». Per Matteo Massa, consigliere metropolitano con delega all’Ambiente e alle Politiche Agricole «il Piano del Cibo della Città Metropolitana non è un documento tecnico. È una scelta politica e culturale, per mettere il cibo al centro della vita pubblica del nostro territorio. Il cibo connette la salute con l’ambiente, l’economia con la socialità, le tradizioni con l’innovazione. È l’unico tema che tocca ogni cittadino, ogni giorno. Oltre al Forum, nei prossimi mesi avvieremo l’hub logistico antispreco, uno spazio in cui le eccedenze ortofrutticole saranno raccolte e ridistribuite, eliminando così gli sprechi». Tutte le informazioni per le adesioni sul sito della Città Metropolitana.

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