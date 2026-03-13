Comune e Regione litigano su via Roma 

La Regione mette un punto e dice che non si può fare. «Improponibile uno scenario che preveda l’utilizzo promiscuo del traffico di bus con la futura linea tranviaria». Il Comune, invece, forte anche di un’investitura del Consiglio, spinge per farli transitare assieme. A pochi giorni dall’avvio del cantiere della metrotranvia in via Roma, a Cagliari, l’ipotesi della corsia centrale “promiscua”, è un rebus. Sullo sfondo i nuovi disagi legati alla viabilità che da lunedì verrà stravolta con la chiusura della corsia centrale, i ritrovamenti archeologici in piazza Matteotti e le opposizioni in Consiglio sul piede di guerra.

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