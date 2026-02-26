Un pieno di carburante dopo la spesa 

La scommessa è nazionale. E attecchisce nel cuore della Sardegna. Tuttigiorni, il format low cost del Gruppo Crai, per installare il suo primo distributore di carburante italiano con il suo marchio ha scelto Lanusei. Dove il gruppo dei fratelli Ibba, tramite la Stc della famiglia Stochino, ha voluto investire di recente, sfidando leggi e strategie di mercato che vorrebbero nuovi insediamenti nelle aree a più alta prospettiva di sviluppo.

L’impianto

Le pompe di benzina e gasolio funzionano, dallo scorso 19 febbraio, accanto al supermercato e agli store dell’abbigliamento e della profumeria. Il distributore è self-service, completamente automatizzato e disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ma durante l'orario di apertura del negozio, il personale Tuttigiorni, in testa lo store manager Elia Nieddu, è a disposizione per assistere la clientela. Ovviamente non potevano mancare – senza scandalo – le strategie promozionali nel primo periodo di apertura del distributore. Tra buoni sconto al supermercato e omaggi al bar.

La strategia

«L'obiettivo è semplificare la vita dei cittadini, riducendo tempi e spostamenti e rispondendo concretamente alle esigenze di ogni giorno». Federico Stochino, sangue di Ilbono, figlio di Bruno, macellaio da ragazzino e oggi imprenditore leader in Sardegna nella produzione delle carni e nel commercio, ci ha creduto fin da quando la sua famiglia ha deciso di puntare su una sfida lanciata a pochi passi da casa, proprio tra Ilbono e quella Lanusei «che», dice Federico Stochino, ad di Stc Food ramo retail, «è il cuore pulsante della nostra storia imprenditoriale».

Il marchio Stc food (il dg è Ismaele Stochino, fratello di Federico, l’altro fratello Alessandro governa lo Stc carni a Macchiareddu) ha sempre sostenuto di volere gli investimenti in Ogliastra non solo per un ovvio interesse imprenditoriale.

«Ogliastra nel cuore»

«L'apertura di questo distributore di carburante tra Lanusei e Ilbono – è la conclusione di Federico Stochino – non è soltanto un'innovazione per la nostra insegna, ma anche un gesto concreto di vicinanza a chi vive e lavora qui. È il nostro modo di continuare a investire nel futuro di questa terra».

