Sciopero degli aerei, altissima adesione. Oggi stop dei treni 

Oltre 300 voli cancellati in tutta Italia (8 in Sardegna, su Alghero) e adesione altissima allo sciopero nazionale di 24 ore del personale di Ita Airways ed EasyJet, durato tutta la giornata di ieri. Ma la protesta nel settore dei trasporti non è ancora conclusa: stasera scatta quella dei treni, con nuovi disagi in vista. «Strascichi che andranno avanti anche nei prossimi giorni e un’altissima adesione dell’87%», le parole di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo, Anpac e Anp, che hanno indetto l’agitazione per il rinnovo dei contratti di lavoro scaduti.

Ad aver incrociato le braccia sono stati i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e dell’indotto aeroporti. Per tutte le 24 ore di ieri fermo il personale di terra e di volo di EasyJet e Ita Airways, mentre lo stop per Vueling (sciopero indetto da Usb Lavoro Privato) è stato di 4 ore, dalle 13 alle 17.

«Un contratto scaduto da oltre un anno in un comparto strategico come quello del trasporto aereo merita la giusta attenzione e rispetto», ha detto Arnaldo Boeddu, segretario regionale della Fit Cgil. «Sia la parte normativa sia quella economica vanno rinnovate rispetto ai cambiamenti intervenuti e all’inflazione che ha eroso i salari. C’è un aumento del numero di passeggeri e non si comprende per quale motivo compagnie aeree e associazioni datoriali si rifiutano di dare una giusta risposta alle organizzazioni sindacali e ai lavoratori del settore».

Ita Airways ha evidenziato «limitati disagi per i passeggeri, grazie al lavoro di informazione e gestione preventiva», e di aver «riprotetto la quasi totalità dei passeggeri su altri voli previsti fino al 28 febbraio». La compagnia ha poi ribadito la «propria disponibilità» al confronto coi sindacati per trovare l’intesa sul rinnovo di contratto, che le sigle ritengono possibile a patto di «accordi equi che garantiscano tutele, diritti, retribuzioni e condizioni di lavoro adeguate».

Per i treni, dalle 21 di stasera alla stessa ora di domani sciopera il personale di macchina e di bordo di Fs, Italo, Trenord e altri operatori ferroviari locali. Per alta velocità e lunga percorrenza previsti treni garantiti. Incrocia le braccia per 24 ore anche il personale di imprese che svolgono attività ferroviaria aderente a Cub Trasporti/Sgb, mentre durerà 8 ore – dalle 22 di stasera alle 5.59 di domani – la protesta di Usb Lavoro Privato.

